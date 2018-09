West Ham United: Vernichtende Kritik an früherem BVB-Spieler Andriy Yarmolenko

Der frühere ukrainische Nationalspieler Hennadiy Orbu hat heftige Kritik an seinem Landsmann Andriy Yarmolenko geübt. "Er ist nicht mal gut genug, um das Level von West Ham zu erreichen. Und die sind Letzter", wird der 48-Jährige von der Zeitung Expres zitiert.

Yarmolenko war nach einer schwachen Saison mit lediglich drei Bundesliga-Toren im Sommer von Borussia Dortmund nach England gewechselt - angeblich für eine fette Ablösesumme.

"Es tut ihnen jetzt schon leid, dass sie Borussia Dortmund 20 Millionen gezahlt haben", sagte Orbu weiter. In seinen bisherigen fünf Pflichtspieleinsätzen für die Hammers blieb der 28-jährige Offensivspieler blass. Sein Team ist in der Premier League mit null Punkten und 2:10-Toren das Schlusslicht.

Schon bald, so prophezeite es nun Orbu, werde Yarmolenko in seine ukrainische Heimat zu seinem Ex-Klub Dynamo Kiew zurückkehren: "Und dann werden wir feststellen, was für ein Fiasko seine Zeit im Ausland war."