BVB - Mario Götze über seine Situation: "Schaffe es nicht, das auszublenden"

Mario Götze leidet unter seiner aktuellen Situation bei Borussia Dortmund und der öffentlichen Beurteilung. Der Offensivspieler kam in der laufenden Bundesligasaison noch nicht zum Einsatz.

"Ich schaffe es nicht, das auszublenden", sagte Götze dem kicker. Die aktuelle Situation sei "eine Herausforderung".

In der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Greuther Fürth (2:1) war Götze in der 64. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt worden. Beim 1:0 des BVB in der Champions League am vergangenen Dienstag in Brügge musste er nach 62 Minuten ebenfalls beim Stand von 0:0 vom Platz.

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Götze in den bisherigen vier Begegnungen noch gar nicht gespielt, in der Partie am Samstag bei der TSG Hoffenheim (1:1) stand er überhaupt nicht im Kader.