BVB: Mario Götze meldet sich krank vom Training bei Borussia Dortmund ab

Mario Götze droht für das Spiel von Borussia Dortmund am Samstag bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr im LIVETICKER) auszufallen. Der WM-Held von 2014 verpasste das Training am Donnerstag aufgrund einer Erkrankung. Das gab der BVB bekannt.

In den Planungen von Trainer Lucien Favre spielt Götze aber ohnehin derzeit keine Rolle. In der Bundesliga kam der 26-Jährige in dieser Saison noch keine Minute zum Einsatz.

Am Mittwoch stand er beim 7:0-Schützenfest gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg ebenso nicht im Kader wie am vergangenen Samstag im Spiel bei der TSG Hoffenheim (1:1).

"Das ist eine sportliche Entscheidung", hatte Favre vor dem Spiel gegen Nürnberg bei Sky erklärt.