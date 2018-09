S04-Keeper Fährmann über Fehlstart: "Wissen, was wir in den Spielen falsch gemacht haben"

Schalke-Keeper Ralf Fährmann hat sich vor der Rückkehr der Knappen in die Champions League (Di, 21 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) im Exklusiv-Interview mit DAZN zum Stolperstart der Königsblauen geäußert. Der Keeper verneinte, dass Unruhe in der Mannschaft herrsche und glaubt an schnelle Besserung.

"Es gibt keine Unruhe in der Mannschaft oder die Gefahr, jetzt in Panik zu geraten", versicherte der Schlussmann: "Wir wissen, was wir in den Spielen falsch gemacht haben. Der Start war nicht gut, da gibt es auch nichts schönzureden. Wir müssen das schnellstmöglich korrigieren und ich bin überzeugt davon, dass wir das auch tun werden."

Als Ursache macht der 29 Jahre alte Schlussmann den aktuell stattfindenden Umbruch in Gelsenkirchen verantwortlich. "Gerade auf Schalke war das immer ein großes Thema: der Umbruch", gab Fährmann zu bedenken: "Der Verein wurde neu strukturiert, es gab viele Trainer und vor nicht allzu langer Zeit haben wir einen neuen Manager bekommen."

Fährmann über S04-Fehlstart und Dreifachbelastung: "Eine große Herausforderung"

Natürlich hofften die Fans, "dass es ganz schnell geht. Am liebsten von heute auf morgen", sagte Fährmann, aber so einfach sei die Sache nicht: "Wir haben eine super erste Saison gespielt, aber auch immer wieder versucht, die Euphorie zu bremsen. Wir sind trotzdem noch im Umbruch und das geht nicht innerhalb von ein paar Monaten oder einem Jahr."

Dazu käme auch noch die neue Situation mit der Dreifachbelastung. "Eine große Herausforderung", wie Fährmann offen zugab: "Wir konnten uns im letzten Jahr immer eine Woche komplett auf den Gegner vorbereiten, jetzt spielst du alle drei Tage. Du musst viel regenerieren. Du hast nicht mehr so viel Zeit, dich auf den Gegner einzustellen."

Ralf Fährmanns Statistiken und Daten beim FC Schalke 04