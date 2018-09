BVB: Granit Xhaka traut Ex-Trainer Lucien Favre Meistertitel mit Borussia Dortmund zu

Granit Xhaka traut seinem Ex-Trainer Lucien Favre die Meisterschaft mit Borussia Dortmund zu. Der Schweizer Mittelfeldspieler hält einen Triumph des BVB in der Bundesliga für machbar.

"Favre kann mit dem BVB Meister werden, ganz klar", sagte Xhaka dem Sportbuzzer. Trainer und Spieler kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Mönchengladbach, Xhaka absolvierte 109 Pflichtspiele unter Favre.

Inzwischen spielt Xhaka beim FC Arsenal in London, während Favre den BVB übernommen hat. Der Trainer zeigte sich in den formulierten Zielen dabei bislang deutlich vorsichtiger als sein ehemaliger Schützling.

Mit dem 4:1-Sieg und dem 0:0 gegen Hannover ist Dortmund bislang noch ohne Niederlage in der jungen Bundesliga-Saison. Am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) trifft das Team am 3. Spieltag auf Eintracht Frankfurt.