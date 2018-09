BVB-News: Gegen Eintracht Frankfurt wohl ohne Pulisic, Bürki wieder fit

Borussia Dortmund muss im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr im LIVETICKER) wohl auf US-Nationalspieler Christian Pulisic (19) verzichten. "Pulisic geht es langsam viel besser, aber es wird schwer mit Blick auf Freitag", sagte Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Pulisic hatte bereits die Partie gegen Hannover 96 (0:0) vor zwei Wochen aufgrund muskulärer Probleme verpasst.

Entwarnung gab Favre für Torwart Roman Bürki. "Er ist okay. Bürki war leicht angeschlagen und ist deswegen nicht zur Schweizer Nationalmannschaft gereist", sagte Favre. Keine guten Nachrichten gab es bei Raphael Guerreiro (Oberschenkelverletzung) und Ömer Toprak (Muskelfaserriss im Oberschenkel), beide fallen definitiv aus.

Favre hält Pokalsieger Frankfurt für eine "sehr gefährliche Mannschaft". Man erwarte einen sehr guten Gegner, der sehr gut sei im Konter. "Sie machen ein sehr intensives Pressing, wir müssen uns gut vorbereiten", so der Trainer.

Lucien Favre über Mario Götze: Konkurrenz im Mittelfeld ist enorm

In der Länderspielpause habe man gut und intensiv gearbeitet, allerdings stand Taktik und System nicht auf dem Programm. "Wir hatten keine Innenverteidiger", so Favre zu dem Grund. Für den BVB stehen in den kommenden drei Wochen gleich sieben Spiele auf dem Programm, am Dienstag geht es zum Champions-League-Auftritt beim FC Brügge (21.00 Uhr, die Highlights gibt es im Anschluss auf DAZN).

"Es ist gut, dass wir viele Spiele haben", so Favre, der über ein Luxusproblem im Mittelfeld verfügt: "Besonders im Mittelfeld sind wir enorm viele, da muss ich immer auswählen. Aber das ist mein Job". Ob Mario Götze am Freitag gegen die Eintracht zum Kader gehören wird, ließ der 60-jährige Schweizer offen. Auch einen Einsatz des spanischen Sturmjuwels Paco Alcacer wollte Favre weder bestätigen noch dementieren. Alcacer hatte vergangene Wochen im Testspiel bei Drittligist VfL Osnabrück erstmals von Beginn an für den BVB gespielt.