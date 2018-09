Schalke 04 gegen FC Bayern, Schiedsrichter: Dieser Referee pfeift S04 vs. FCB

Am heutigen Samstag kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern. Bei SPOX erfahrt ihr, welcher Bundesliga-Schiedsrichter die Partie leiten wird.

Schalke 04 gegen FC Bayern heute: Der Schiedsrichter

Geleitet wird das Topspiel heute von Schiedsrichter Daniel Siebert. Unterstützt wird er von folgenden Assistenten:

Linienrichter: Lasse Koslowski

Linienrichter: Jan Seidel

4. Offizieller: Robert Schröder

VAR: Dr. Robert Kampka

Schalke vs. Bayern: Das ist der Schiedsrichter Daniel Siebert

Siebert ist 34 Jahre alt, arbeitet hauptberuflich als Sportwissenschaftler und lebt in Berlin. Er gab sein Debüt als Schiedsrichter 1998 und seit 2012 pfeift er in der Bundesliga. Seit 2015 gehört zu den FIFA-Schiesdrichtern.

Bundesliga-Schiedsrichter Daniel Siebert: Bilanz, Statistik

Siebert hat bereits Erfahrung auf der internationalen Ebene gesammelt. Sowohl in der Europa League und in der EL-Quali als auch in der Champions-League-Qualifikation kam er zum Einsatz

Wettbewerb Spiele Rote Karten Elfmeter Bundesliga 77 5 19 2. Liga 61 3 13 3. Liga 48 5 23 CL-Quali 4 0 3 Europa League 2 0 0

Schalke 04 gegen FC Bayern heute live: Anstoß, Stadion

Wie gewohnt startet das Top-Spiel der Bundesliga am Samstag-Abend um 18.30 Uhr. Gespielt wird auf Schalke in der Veltins-Arena.

Schalke 04 gegen FC Bayern: Spiele, Bilanz