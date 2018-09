Bundesliga-Voting nach Fehlstarts von Schalke und Leverkusen: Welcher Trainer fliegt zuerst?

Die ersten drei Bundesliga-Spieltage der Saison 2018/19 sind absolviert. Die ersten Trainer werden bereits angezählt. Noch erhalten sie Rückendeckung von ihren Vereinen und Kollegen. SPOX will von euch eine Prognose, welcher Coach seinen Hut eurer Meinung nach zuerst seinen Hut nehmen muss.

Nach den Fehlstarts von Bayer Leverkusen und Schalke 04 wurden Heiko Herrlich und Domenico Tedesco schnell infrage gestellt. Zuvor sah sich Eintracht-Coach Adi Hütter enormer Kritik ausgesetzt.

Um die Schnelllebigkeit im Trainergeschäft wissend, stärkten Niko Kovac und Dieter Hecking ihren Kollegen den Rücken: Als "Ding der Unmöglichkeit" und "erbärmlich" bezeichneten sie die aufkommende Kritik an den Erfolgstrainern der Vorsaison.

Aber: Die Vereine werden bei anhaltendem Misserfolg gezwungen sein, neue Impulse zu setzen, wie es dann so schön heißt. Im Schnitt gibt es in der Bundesliga 8,3 Trainerwechsel während einer Spielzeit. In der vergangenen Saison waren es zehn.

Bundesliga: Trainerwechsel während der Saison 2017/18

Verein Trainer Spieltag Nachfolger VfL Wolfsburg Andries Jonker 4 Martin Schmidt FC Bayern München Carlo Ancelotti 6 Willy Sagnol FC Bayern München Willy Sagnol 7 Jupp Heynckes Werder Bremen Alexander Nouri 10 Florian Kohfeldt 1. FC Köln Peter Stöger 14 Stefan Ruthenbeck Borussia Dortmund Peter Bosz 15 Peter Stöger Hamburger SV Markus Gisdol 19 Bernd Hollerbach VfB Stuttgart Hannes Wolf 20 Tayfun Korkut VfL Wolfsburg Martin Schmidt 23 Bruno Labbadia Hamburger SV Bernd Hollerbach 26 Christian Titz

