Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der Bundesliga treffen heute in der Bundesliga der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg aufeinander. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und Liveticker verfolgen könnt.

Am Freitag eröffneten Stuttgart und Düsseldorf den Spieltag, die Partie endete torlos.

VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg heute live

Wie üblich wird die Bundesliga-Partie heute am Samstag-Nachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen. Ausgetragen wird das Spiel in der Wolfsburger Volkswagen-Arena. Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann.

Bundesliga heute live: VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg heute live - TV, Livestream

Die Partie wird live und exklusiv vom Pay-TV Sender Sky Sport übertragen. Neben dem Einzelspiel wird es auch in der Bundesliga-Konferenz zu sehen sein. Parallel zur TV-Übertragung bietet der Sender via Sky Go das Spiel im Livestream an. Die Übertragung startet 20 Minuten vor Spielbeginn mit den Vorberichten.

Wolfsburg gegen Freiburg heute im Liveticker

Für Fußball-Fans ohne Sky-Abonnement gibt es hier den SPOX-Liveticker.

VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold, Camacho, Gerhardt - Steffen, Weghorst, Malli

SC Freiburg: Schwolow - Koch, Gulde, Heintz, Günter - Frantz, Haberer, Höfler, Gondorf - Niederlechner, Petersen

Bundesliga, 4. Spieltag heute: Die Spiele am Samstag