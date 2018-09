Am 4. Spieltag gastiert Borussia Dortmund in Hoffenheim. Hier erfahrt ihr, wer das Spiel zwischen der TSG und dem BVB pfeift.

Im SPOX-Liveticker verpasst ihr keine wichtigen Infos vor dem Anpfiff und könnt das Spielgeschehen live mitverfolgen. Hier geht's zum Liveticker von Hoffenheim gegen Borussia Dortmund.

Hoffenheim - BVB, Schiedsrichter: Dieser Referee pfeift die TSG gegen Borussia Dortmund

Die Partie wird um 15.30 Uhr in der Wirsol Rhein-Neckar Arena in Sinsheim angepfiffen. Schiedsrichter des Spiels ist Harm Osmers.

Folgendermaßen sieht das Schiedsrichterteam für die Partie zwischen Hoffenheim und Dortmund aus.

Linienrichter: Thomas Gorniak

Linienrichter: Arne Aarnink

Vierter Offizieller: Rafael Foltyn

Christian Dingert und Timo Gerach werden Osmers als Videoschiedsrichter unterstützen.

TSG 1899 Hoffenheim - BVB: Das ist Schiedsrichter Harm Osmers

Osmers ist 33 Jahre alt und arbeitet hauptberuflich als Diplom-Betriebswirt. Der gebürtige Hannoveraner ist seit 2001 als Schiedsrichter aktiv und gab 2016 sein Debüt in der 1. Liga.

Bundesliga-Schiedsrichter Osmers: Bilanz, Statistiken

International kam Osmers bislang weder in der Champions League noch in der Europa League im Einsatz. Das sind seine Statistiken in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga.

Liga Einsätze Rote Karten Elfmeter Bundesliga 23 3 7 2. Liga 60 1 8 3. Liga 65 7 14

TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Das Spitzenspiel zwischen der TSG gegen den BVB wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Exklusiv-Rechte für die Liveübertragung aller Bundesligaspiele.

Das Duell zwischen Hoffenheim und Dortmund wird um 15.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD übertragen. Zudem können Sky-Abonnenten auf Sky Go das Spiel im Livestream sehen. Hier entlang. Alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.