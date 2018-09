Schalke 04 gegen Bayern heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 4.Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 empfängt Schalke 04 am heutigen Samstag den FC Bayern München. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Während der FC Bayern in dieser Saison bisher jedes Pflichtspiel gewonnen hat und in der Tabelle nach drei Spieltagen bereits an der Spitze steht, hat Schalke den Saisonstart verpatzt und alle drei Spiele verloren, zuletzt mit 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Immerhin gab es in der Champions League ein 1:1 gegen den FC Porto. Der Erste und Zweite der vergangenen Saison - diesmal trifft der Tabellenführer auf den Vorletzten.

Schalke gegen Bayern heute live: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Champions-League-Teilnehmer steigt am heutigen Samstag, dem 22. September, um 18.30 Uhr in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Unparteiischer der Begegnung ist Daniel Siebert aus Berlin.

Schalke gegen Bayern heute im TV, Livestream und Liveticker

Das Topspiel am Samstag könnt ihr live und exklusiv auf Sky sehen.

Auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD wird die Partie in voller Länge gezeigt. Außerdem gibt es die Partie hochauflösend auf Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.30 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Kommentator der Partie ist Kai Dittmann.

Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream zu dem Bundesligaspiel über Sky Go an. Hierfür benötigt ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement.

Natürlich könnt ihr die Partie auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

S04 gegen FCB: Rückkehr von Leon Goretzka nach Schalke

Beim Spiel in Gelsenkirchen wird Leon Goretzka zum ersten Mal nach seinem Wechsel zu den Bayern im Sommer an alter Wirkungsstätte auftreten. Nachdem der Wechsel bekannt worden war, hatten die Schalker Fans im vergangenen Jahr zunächst sehr kritisch reagiert und Goretzka ausgepfiffen.

Goretzka selbst freut sich sehr darauf, wieder nach Gelsenkirchen zu kommen und die alten Jungs zu treffen. Das ist natürlich ein besonderes Spiel für mich." Bei den Fans erwartet er gespaltene Reaktionen: "Einige werden ihren Unmut äußern, andere eben nicht." Mit dem Schalker Fehlstart in die Saison kann er mitfühlen: "Schalke ist ergebnistechnisch schlecht gestartet. Ich weiß, dass es da schnell in beide Extreme gehen kann. Die können sich da rauskämpfen."

Schalke gegen Bayern: Die letzten Duelle