Bundesliga: FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am sechsten Spieltag der Bundesliga trifft der FC Schalke 04 am heutigen Samstag auf den FSV Mainz 05. Bei SPOX sagen wir euch, wo ihr das Spiel live im TV und Liveticker verfolgen könnt.

Am Samstagnachmittag finden zudem weitere vier Spiele parallel statt: Nürnberg empfängt Düsseldorf, Bremen reist nach Stuttgart, Wolfsburg muss gegen Gladbach ran und Hoffenheim hat Leipzig zu Gast.

Wo und wann findet Schalke 04 gegen Mainz 05 statt?

Die Partie des sechsten Spieltags findet am Samstag, den 29. September 2018, um 15.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Schalker Heimstätte, der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Schiedsrichter ist Benjamin Cortus.

Schalke nach fünf Spielen ohne Punkt

Für Königsblau wird die Situation in der Liga immer prekärer: Der Vizemeister des vergangenen Jahres hat nach fünf Spieltagen noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Zuletzt gab es ein 0:1 auswärts beim SC Freiburg. Das erhöht auch den Druck auf Trainer Domenico Tedesco.

"Die Situation ist Mist", wusste der auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, "aber im Rahmen dieser Situation kann man mir nicht mehr Vertrauen geben, als ich es momentan von allen Seiten spüre. Ich habe unfassbar viel Nähe bekommen in den vergangenen Tagen. Das ist fast rührend." Es sei an der Zeit, die Unterstützung zurückzuzahlen.

Die 05er warten seit zwei Spielen auf einen Sieg, zuletzt trennte man sich vom VfL Wolfsburg 0:0. In fünf Spielen hat man gerade mal vier Tore erzielt - damit aber stolze acht Punkte geholt.

Bundesliga live: Schalke gegen Mainz live - TV, Livestream

Die Partie wird live und exklusiv vom Pay-TV Sender Sky Sport übertragen. Roland Evers kommentiert die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 2und Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Neben dem Einzelspiel wird das Duell auch in der Bundesliga-Konferenz zu sehen sein. Parallel zur TV-Übertragung bietet der Sender via Sky Go das Spiel im Livestream an.

SC Freiburg - FC Schalke 04 live im Liveticker

Für Fußball-Fans ohne Sky-Abonnement gibt es hier den SPOX-Liveticker.

