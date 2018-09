RB Leipzig gegen VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Am heutigen Mittwoch steht das Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach vier Spieltagen steht der VfB immer noch ohne Sieg da, was sich auch in der Tabellensituation bemerkbar macht. Nur die sieg- und punktlosen Schalker starteten schlechter in die neue Saison. Aber auch in Sachsen ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden. Fünf Punkte aus vier Partien sind nicht der Anspruch des Europa-League-Teilnehmers.

Bundesliga: Wo und wann findet Leipzig gegen Stuttgart statt?

Die Begegnung zwischen Leipzig und den Schwaben findet aufgrund der englischen Woche am heutigen Mittwoch, den 26. September, um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Leipzig.

RB gegen den VfB live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Das Bundesligaspiel wird live und exklusiv von Sky übertragen. Dort könnt ihr die Partie als Einzelspiel mit Kommentator Martin Groß auf Sky Sport 5 HD sehen, oder als Teil der Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport 1 HD mit Kommentator Wolff Fuss. Übertragungsbeginn ist jeweils um 20.20 Uhr.

Dazu bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an, für den ihr aber ebenfalls ein Abonnement benötigt. Die Highlights der Partie könnt ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN sehen.

Wenn ihr einen Liveticker für das Spiel sucht, seid ihr bei SPOX genau richtig.

Leipzig gegen Stuttgart: Badtstuber wohl erneut auf der Bank

Nachdem Holger Badstuber die letzten drei Pflichtspiele nur vor der Bank betrachten durfte, wird es für den Innenverteidiger wohl auch in Leipzig keinen Platz in der ersten Elf geben.

"Holger ist ein sehr guter Spieler, den wir nicht umsonst behalten haben. Die anderen zwei machen es sehr ordentlich. Der ein oder andere Spieler muss auch auf seine Chance warten", sagte VfB-Coach Korkut auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Das gilt ja nicht nur für Holger."

In den letzten Partien setzte Korkut in der Innenverteidigung auf Pavard und Baumgartl. "Die Innenverteidiger sind aber nicht das große Thema bei uns. Das ist eine Momentaufnahme", meinte der 44-Jährige weiter.

RB Leipzig gegen VfB Stuttgart: Die bisherigen Duelle in der Bundesliga