RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des Bundesliga-Sonntags trifft heute RB Leipzig auf Fortuna Düsseldorf. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Roten Bullen tun sich in der neuen Saison bisher schwer. Am ersten Spieltag setzte es eine Niederlage gegen den BVB, unter der Woche schrammte das Rangnick-Team nur haarscharf an einer Blamage in der Europa League vorbei. Die Fortuna verlor beim Bundesliga-Comeback zuhause gegen Augsburg.

Im der zweiten Partie am heutigen Sonntag spielt der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC.

Wo und wann spielt der RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf?

Die Partie findet am heutigen Samstag in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Schiedsrichter Marco Fritz pfeift die Partie um 15.30 Uhr an.

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf heute live im TV und im Livestream

Wie bei allen anderen Samstags- und Sonntagsspielen in der Bundesliga hält der Pay-TV-Sender Sky auch die Live-Übertragungsrechte für die Partie zwischen RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf.

Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt bereits um 14.30 Uhr.

Sender: Sky Sport Bundesliga 1

Kommentator: Martin Groß

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf: Liveticker und Highlights

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, hat SPOX die passende Alternative. Hier gibt es zum Spiel zwischen Leipzig und der Fortuna einen Liveticker.

SPOX bietet zudem ab Montag (00.01 Uhr) die Highlights des Bundesligawochenendes zu allen Spielen an. Die Clips gibt es bei DAZN bereits 40 Minuten nach dem Ende des jeweiligen Spiels zu sehen.

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf: Diese Spieler fehlen

RB Leipzig:

Keine Ausfälle

Fortuna Düsseldorf:

Tim Wiesner (Schambeinentzündung)

Kianz Froese (Syndesmosebandanriss)

Oliver Fink (Muskelfaserriss Wade)

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf : Die Fakten zum Spiel

Tore garantiert: In den bisherigen 4 Duellen zwischen RB und der Fortuna trafen jeweils beide Teams.

Seit April 2017 trafen die Leipziger in jedem Heimspiel in der Bundesliga. 38 Tore schoss RB seitdem vor heimischer Kulisse in 18 Partien (2.1 im Schnitt).

Ralf Rangnick gewann als Trainer 8 der 10 Duelle gegen Friedhelm Funkel (1 Remis, 1 Niederlage). Im Pokal 2005/06 kassierte er allerdings gegen Funkels Frankfurter mit Schalke die höchste Niederlage seiner Trainerkarriere (0-6).

Saisonübergreifend verlor Düsseldorf die letzten 6 BL-Spiele. Nur 1991 kassierten die Flingeraner in der Bundesliga mehr Pleiten in Folge (10).

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf: Die bisherigen Aufeinandertreffen