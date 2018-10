Ibrahima Traore von Gladbach im Interview: "Es gibt eindeutig ein Problem mit Rassismus"

Ibrahima Traore ist der Sohn eines Vaters aus Guinea und einer Mutter aus dem Libanon. Seit elf Jahren spielt der 30-Jährige in der Bundesliga, aktuell bei Borussia Mönchengladbach. Im Interview mit SPOX spricht Traore über seine Liebe zur Literatur, den ungewöhnlichen Karrierestart und seine multikulturellen Wurzeln.

Zudem äußert sich Traore zum Thema Rassismus, spricht über Mesut Özils Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft, den scharfen Kontrast zu Guinea und erklärt, weshalb er keine konkreten Pläne für die Zukunft hat.

SPOX: Herr Traore, in Ihrem Geburtsland Frankreich haben Sie sich einst das Fach Literatur ausgesucht, um damit das Abitur zu machen. Wieso?

Ibrahima Traore: Wenn uns die Lehrer früher Bücher mitgaben, haben die meisten Schüler die gar nicht gelesen. Ich habe sie aber immer gelesen. Um zum Training zu gelangen, musste ich damals eine Stunde mit dem Bus fahren, so dass ich viel Zeit dafür hatte. Mir hat das sehr gefallen, so dass ich mir irgendwann selbst Bücher gekauft und auch mit dem Schreiben begonnen habe. Ich lese immer, bis heute. Momentan zum Beispiel viel von Joel Dicker.

SPOX: In welcher Form schreiben Sie denn selbst?

Traore: Es geht in Richtung Poesie. Inhaltlich sind es Beobachtungen zum gesamten Leben und in welcher Phase man sich davon befindet. Ich schreibe über eigene Erlebnisse, die Zeit an sich, die Kindheit, die Liebe. Manchmal schreibe ich viel und regelmäßig, dann wieder gar nicht. Und wenn ich etwas schreibe, mache ich das nur ein Mal und dann soll das auch so bleiben. Ich schreibe nicht ein bisschen, lasse es dann liegen und mache irgendwann weiter. Wenn ich anschließend noch einmal drüberlese und es nicht gut finde, dann schmeiße ich es eben wieder weg.

SPOX: Sie sind also nicht unbedingt ein Konsolen-Fan wie viele andere Fußballer?

Traore: Ich habe keine Playstation und auch kein Nintendo. Ehrlich gesagt habe ich da die Befürchtung, dass mich das dumm macht. (lacht) Ich habe ein Handy und Bücher. Wenn ich im Bus sitze, zocken die anderen Jungs Fortnite oder Mario Kart gegeneinander und ich lese halt. Ein paar von uns lesen ab und an, Yann Sommer hat zum Beispiel auch immer ein Buch dabei.

SPOX: Möchten Sie eines Tages ein Buch unter Ihrem Namen veröffentlichen?

Traore: Darüber würde ich mich freuen, klar. Eigentlich wollte ich immer viel mehr Schriftsteller als Fußballer sein. Ich war ja auch nie in einer Fußballakademie. Das war mein großes Glück, denn so konnte ich mich mit vielen anderen Dingen beschäftigen und nicht nur mit Fußball. Das wäre mir zu eindimensional gewesen und dann hätte ich es auch bestimmt nicht zum Profi geschafft.

Traore: Ich hatte keinen Bock auf Deutschland

SPOX: Heutzutage gilt es ja schon als kurios, wenn ein Profi nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat.

Traore: In einem NLZ hätte sich bei mir irgendwann ein großer Druck aufgebaut, es jetzt auch unbedingt schaffen zu müssen. Sonst wäre ich ja - und so geht es vielen - vielleicht ohne etwas dagestanden, wenn ich es nicht zum Profi geschafft hätte. Bei mir ging nach dem Wechsel zu Hertha BSC alles so schnell, dass gar keine Zeit dafür war, Druck zu verspüren. Ein Jahr, bevor ich in Berlin mein Debüt für die Profis gab, habe ich noch in der Shisha-Bar eines Kumpels gearbeitet - und ich war zufrieden mit meinem Leben. Ich hatte keinerlei Erwartung, eines Tages Fußballprofi sein zu müssen.

SPOX: Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie es nicht geschafft hätten?

Traore: Literatur studiert und ein Buch geschrieben. So sah zumindest der Plan aus.

SPOX: Zumal Ihre Mutter, die als wichtige Ratgeberin für Sie gilt, Sie einst mehr oder weniger vom Wechsel nach Berlin überzeugen musste. Stimmt das?

Traore: Ja, weil ich eigentlich gar nicht wollte. Mir war es egal, ob ich beim Probetraining auffalle und Profi werde. Der Berater, der das damals alles eingefädelt hat, war mehrmals bei uns zu Hause und hat immer nur mit meiner Mutter geredet. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht nach Deutschland möchte, weil ich keinen Bock darauf hatte.

SPOX: Das Probetraining bei der Hertha haben Sie dennoch absolviert - und es lief positiv für Sie. Wie sind Ihre Erinnerungen daran?

Traore: Als ich in Berlin ankam, hätte ich nicht einen Spieler der Profimannschaft aufzählen können. Das Probetraining fand damals neben dem Olympiastadion statt, während Hertha ein Heimspiel im UEFA-Cup hatte. Die anderen Kicker waren alle total motiviert, als sie die Geräuschkulisse herüber schwappen hörten, aber für mich war es nichts Besonderes. Ich sah das als handelsübliches Probetraining an. Ich dachte mir: Wenn es klappt, dann ist es okay, weil ich den Fußball schon immer sehr mochte. Ich war nur eben in einer Phase, in der es für mich nicht mehr wichtig war, ob ich nun Profi werde oder nicht.

SPOX: Und woher kam diese Phase?

Traore: Ich habe zuvor schon einige Probetrainings in Frankreich gemacht und war sehr häufig der beste Spieler, auch wenn sich das jetzt hochnäsig anhört. Genommen wurden aber immer nur die anderen, weil die sich auch neben dem Spielfeld sehr bemüht und Politik gemacht haben. Da ging es eindeutig nicht nur nach Leistung und auf solche Spielchen wollte ich mich nicht einlassen.

SPOX: Letztlich hat dann die Mama auf den Tisch gehauen und Sie nach Berlin geschickt?

Traore: Sagen wir es so: Sie hat mich enorm darum gebeten, diese Chance wahr zu nehmen. Meine Mama ist ein extremer Fußballfan. Sie könnte in der Fankurve den Ton angeben. (lacht) Ihre Lieblingsmannschaft ist Olympique Marseille. Es war für sie ein großer Traum, dass ihr Sohn Fußballer wird. Sie meinte, ich solle das in Berlin jetzt versuchen und dann wird sie mit mir kein Wort mehr über Fußball sprechen.

SPOX: Das mit der Hertha hat geklappt. Hat Ihre Mutter Wort gehalten?

Traore: Naja, nicht unbedingt. Sie ist ja auch sehr wichtig für mich und alle zwei Wochen zu Besuch. Sie wohnt quasi bei mir, aber die Miete muss ich selbst zahlen. (lacht) Da kommt man nicht drum herum, auch über Fußball zu sprechen.

Traore über Gladbachs Audienz beim Papst

SPOX: Ihre Mutter soll Sie im letzten Sommer auch davon überzeugt haben, an der Audienz bei Papst Franziskus teilzunehmen, die er der Gladbacher Mannschaft gewährte.

Traore: Richtig. Ich hatte Max Eberl gesagt, dass ich nicht teilnehmen werde, weil es nicht meine Religion ist. Meine Mutter hat dann gemeint, dass ich das falsch sehe. Ich solle hingehen, weil der Papst an Gott glaubt - da ist es ganz egal, welcher Religion man angehört. Sie meinte, ich würde immer von Toleranz und Respekt reden und es dann in dem Moment, wo es um mich geht, nicht zeigen. Damit hatte sie auch Recht, denn das Treffen war wirklich besonders.

Ibrahima Traore: Seine Pflichtspiele in der Bundesliga

Verein Pflichtspiele Tore Assists Borussia Mönchengladbach (seit 2014) 98 10 12 VfB Stuttgart (2011-2014) 99 8 22 FC Augsburg (2009-2011) 54 8 18 Hertha BSC (2007-2009) 1 0 0

SPOX: Sie sind der Sohn eines Vaters aus Guinea und einer Mutter aus dem Libanon. Seit 2007 spielen Sie Fußball in Deutschland. Fühlen Sie sich mehr als Franzose, als Guineer, als Libanese oder als Europäer?

Traore: Ich bin das alles, von jedem etwas. Das Problem ist, dass die Leute mittlerweile darauf bestehen, dass man sich zu einer Nationalität bekennt. Wer viele Wurzeln hat, soll sich bitteschön trotzdem mit nur einer davon identifizieren. In Gladbach heißt es immer mal wieder, dass schon viele Franzosen für die Borussia gespielt haben. Ich werde aber nie hinzugezählt. Doch ich bin Franzose und kenne Frankreich viel besser als Guinea. Dort nennen mich die Leute auch "Der Weiße", weil ich aus Europa komme.

SPOX: Können Sie Spieler wie Karim Benzema oder Romelu Lukaku verstehen, die sagen, wenn sie gut spielen und treffen werden sie zu den Einheimischen gezählt und wenn sie schlecht spielen, gelten sie als Ausländer?

Traore: Natürlich. Man kann sich nicht ausschließlich zu einem Land bekennen, wenn man mehrere Wurzeln hat. Ich kann nicht nur Franzose, nur Guineer oder nur Libanese sein. Ich bin alles. Meistens sage ich aber: Ich komme aus Paris. Denn das ist das, was ich am besten kenne.

