Hertha BSC (Berlin) - FC Bayern: Das Freitagsspiel heute live im Liveticker verfolgen

Zum Abschluss der englischen Woche trifft der FC Bayern München am heutigen Freitag in der Bundesliga auswärts auf Hertha BSC. Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Ab 20.20 Uhr wird live vom Spiel in Berlin berichtet.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN.

Hertha BSC - FC Bayern heute live im Liveticker

Vor Beginn: Hertha-Manager Michael Preetz sieht die Bayern nicht ungeschlagen durch die Saison spazieren. "Ohne Niederlage werden die Bayern nicht durch die Saison gehen. Jede Mannschaft ist verwundbar", sagte Preetz. Ob es seinem Klub heute Abend gelingt? "Wir haben ja zuletzt dreimal in Folge gegen Bayern nicht verloren, vielleicht gibt es ein viertes Mal oder wir schaffen es, sie mal zu schlagen."

Vor Beginn: Die Bayern grüßen wie üblich von der Tabellenspitze. 13 Punkte aus fünf Partien hat die Truppe von Trainer Niko Kovac bislang eingefahren, allerdings gab es am Dienstag unter der Woche gegen den FC Augsburg den ersten Punktverlust: Trotz Führung spielte man am Ende nur 1:1. Mit einem weiteren Punktverlust am Wochenende könnte man die Tabellenführung wieder abgeben.

Vor Beginn: Hertha-Trainer Pal Dardai will sein Team auch gegen die Bayern flotten Fußball spielen lassen. "Gegen den FC Bayern ist es wichtig, die Räume eng zu halten, als Team gemeinsam und konzentriert zu arbeiten", sagte er: "Wir wollen aber auch vernünftig nach vorne spielen und den Zuschauern etwas anbieten!"

Hertha BSC - FC Bayern: Wann und wo findet die Begegnung statt?

Das Freitagsspiel des 6. Spieltags findet am 28. September 2018 um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Olympiastadion in Berlin. Schiedsrichter der Partie wird Marco Fritz sein.

Hertha gegen Bayern: Niko Kovac hat Respekt

"Hertha hat sich super entwickelt, spielerisch präsentieren sie sich sehr gut. Ich bin sehr angetan", sagte Kovac, selbst in Berlin geboren, im Vorfeld der Partie: "Das wird wirklich eine Herausforderung."

Er muss aufgrund einer Sprunggelenksverletzung auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten. Dafür rückt voraussichtlich Nachwuchsspieler Jonathan Meier in den Bayern-Kader.

Bundesliga, Tabelle vor dem 6. Spieltag: Hertha kann zu Bayern aufschließen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 5 12:3 9 13 2. Borussia Dortmund 5 15:3 12 11 3. Werder Bremen 5 10:6 4 11 4. Hertha BSC 5 10:7 3 10 4. Borussia M'gladbach 5 10:7 3 10

Bundesliga heute live: Hertha gegen FCB heute live - TV, Livestream

Das Freitagsspiel könnt ihr wie gewohnt nur auf Eurosport und im kostenpflichtigen Eurosport Player verfolgen, den ihr für 4,99 Euro im Mont abonnieren könnt. Bereits ab 19 Uhr gibt es auf Eurosport 1 eine Vorab-Analyse mit Eurosport-Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel.

Hertha BSC gegen FC Bayern: Die Highlights auf DAZN

Die Highlights aller Partien in der Bundesliga könnt ihr bereits 40 Minuten nach Spielschluss auf DAZN sehen und ab Montag (0.00 Uhr) auch auf SPOX.

Der Streaming-Dienst zeigt zudem eine Menge Spiele der Primera Division, Serie A, Premier League, Ligue A, Champions League und die gesamte Europa League live.

Nach einem kostenlosen Probemonat könnt ihr das komplette Angebot von DAZN für 9,99 Euro im Monat nutzen.