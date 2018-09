FCB: Der Spielplan von Bayern München - Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine, Klubs

Der Saisonstart unter Neu-Trainer Niko Kovac ist den Bayern mit zwei Siegen gegen Hoffenheim und Stuttgart geglückt. Gegen welche Mannschaften müssen die Bayern als Nächstes ran? SPOX gibt einen Überblick über den FCB-Spielplan mit den kommenden Gegnern.

Neben den Spielen in der Bundesliga ist Bayern München auch noch im DFB-Pokal und in der Champions League vertreten.

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 15.09.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen München 19.09.2018 Champions League Benfica Lissabon Lissabon 22.09.2018 Bundesliga Schalke 04 Gelsenkirchen 25.09.2018 Bundesliga FC Augsburg München 29.09.2018 Bundesliga Hertha bsc Berlin

Nach der Länderspielpause stehen für Bayern München zwei englische Wochen auf dem Programm. Es geht los mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen die mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Leverkusener, anschließend muss Bayern in der Champions League bei Benfica Lissabon ran. Es folgen zwei Bundesliga-Spiele gegen Schalke und Augsburg, bei denen das Ziel ganz klar die nächsten sechs Punkte sind.

© getty

Der Spielplan von Bayern München: Champions-League-Gruppe steht fest

Seit dem 31. August stehen die Gegner des FCB in der Champions-League-Gruppenphase fest. Wie gewohnt war Bayern bei der Auslosung in Topf 1 gesetzt. Die Bayern-Gegner in der Gruppe E sind:

Benfica Lissabon (Lostopf 2)

Ajax Amsterdam (Lostopf 3)

AEK Athen (Lostopf 4)

Seit dieser Saison liegen die Rechte der Champions League sowohl beim Streamingdienst DAZN als auch bei Sky. Alle Informationen zu den Übertragungsrechten der Gruppenphase gibt es hier.

Datum Runde Gegner Übertragung 18. September 1. Spieltag Benfica - Bayern Sky 3. Oktober 2. Spieltag Bayern- Ajax DAZN 24. Oktober 3. Spieltag AEK - Bayern DAZN 6. November 4. Spieltag Bayern - AEK Sky 28. November 5. Spieltag Bayern - Benfica Sky 11. Dezember 6. Spieltag Ajax - Bayern Sky

Der FCB-Spielplan im DFB-Pokal: Vermeintlich leichte Aufgabe beim SV Rödinghausen

In der zweiten Runde des DFB-Pokals bekam Bayern München mit dem SV Rödinghausen einen der vermeintlich leichtesten Gegner im Topf zugelost. Zwar muss der FCB auswärts beim Regionalligisten antreten, dennoch wäre alles andere als ein Weiterkommen eine Riesenüberraschung.