FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Blockierten Gala-Fans den S04-Onlineshop?

Vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Galatasaray war der Onlineshop des FC Schalke 04 komplett überlastet - wegen Gala-Fans? Matija Nastasic sieht trotz des S04-Fehlstarts in der Bundesliga positiv in die Zukunft. Alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 findet ihr hier.

Blockierten Galatasaray-Fans den S04-Onlineshop?

Schalke trifft auf Gala in der Champions-League-Gruppenphase - eine Partie, die naturgemäß viele türkische Fans anzieht. Und das wohl schon vorab. Der Mitgliedervorverkauf für das Heimspiel geriet mächtig ins Stocken, der Schalker Onlineshop war komplett überlastet, die Wartezeiten extrem lang.

Am Nachmittag hatte sich die Warteschlange auf über 80.000 User erhöht. Der Verdacht der S04-Fans: Anhänger von Galatasaray blockieren den Ticketverkauf, um anschließend an möglichst viele Karten im freien Vorverkauf zu gelangen. Ob es allerdings wirklich Gala-Fans, die sich mehrfach einloggen und das System beinahe zum Erliegen bringen, ist ungewiss.

Schalke reagierte am Donnerstag umgehend und verlängerte den Vorverkauf bis Freitag, 9 Uhr.

FC Schalke 04: Diese Spieler sind in der Länderspielpause abgestellt

Spieler Nationalmannschaft Yevhen Konoplyanka Ukraine Alessandro Schöpf Österreich Guido Burgstaller Österreich Breel Embolo Schweiz Amine Harit Marokko Hamza Mendyl Marokko Salif Sane Senegal Nabil Bentaleb Algerien Weston McKennie USA Alexander Nübel U21 Deutschland Cedric Teuchert U21 Deutschland Suat Serdar U21 Deutschland

Matija Nastasic trotz Schalke-Fehlstart positiv

Zwei Bundesligaspiele, zwei Niederlagen - so lautete die ernüchternde Bilanz des FC Schalke 04. Matija Nastasic ist dennoch sicher, dass der Fehlstart keine langfristigen Folgen haben wird: "Wir haben die Spiele sehr gut analysiert und gesehen, was wir nicht so gut gemacht haben. Ich bin von unserer Stärke überzeugt und glaube fest daran, dass wir uns steigern und in den nächsten Wochen wieder Spiele gewinnen werden", sagte der Innenverteidiger auf der Schalker Homepage.

Dazu glaubt der 25-Jährige, dass die Mannschaft gefestigt genug sei: "Wir haben gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Wir haben super Charaktere und super Spieler in unserer Mannschaft. Auch wenn wir die ersten beiden Spiele verloren haben, bleiben wir als Team eine Einheit und versuchen, uns gegenseitig zu pushen und gemeinsam besser zu werden."