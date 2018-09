FC Schalke 04 gegen Hertha BSC heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Am zweiten Spieltag der Bundesliga empfängt Schalke 04 heute die Hertha aus Berlin. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während die Knappen am ersten Spieltag der neunen Saison eine bittere Niederlage 1:2 gegen den VfL Wolfsburg einstecken mussten, siegten die Herthaner glücklich zu Hause mit 1:0 gegen Nürnberg.

Wo und wann findet Schalke gegen Hertha statt?

Die Partie zwischen Schalke und den Berlinern steigt am heutigen Sonntagabend um 18 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Unparteiischer der Begegnung ist Sascha Stegemann.

Schalke 04 gegen Hertha BSC im TV und Livestream sehen

Die Senderechte für das Spiel liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Beginn der Übertragung ist um 17.30 Uhr mit Kommentator Kai Dittmann.

Zusätzlich könnt ihr die Partie auch im Livestream über Sky Go verfolgen. Jedoch benötigt ihr hierfür ebenfalls ein Sky-Abonnement.

S04 gegen die Hertha: Liveticker und Highlights

Darüber hinaus bietet euch SPOX natürlich auch einen LIVETICKER zum Duell des Vizemeisters gegen den letztjährigen Tabellenzehnten an.

SPOX bietet zudem ab Montag (00.01 Uhr) die Highlights des Bundesligawochenendes zu allen Spielen an. Bei DAZN gibt es die Clips bereits 40 Minuten nach dem Ende des jeweiligen Spiels zu sehen.

© getty

Schalke gegen Berlin: Diese Spieler fehlen

FC Schalke 04:

Matija Nastasic (Rotsperre)

Sascha Riether (Aufbautraining)

Omar Mascarell (Aufbautraining)

Bastian Oczipka (Aufbautraining)

Benjamin Stambouli (Syndesmoseverletzung)

Hertha BSC:

Marius Gersbeck (Kreuzbandriss)

Jonathan Klinsmann (Zahn-OP)

Sidney Friede (Aufbautraining nach Sprunggelenkverletzung)

Pavel Pekarik (Reizung im Knie)

Marvin Plattenhardt (Adduktorenverletzung)

Vladimir Darida (Knochenmarködem am Knie)

Matthew Leckie (Innenbandverletzung im Knie

Schalke 04 gegen Hertha BSC: Die Fakten vor dem Spiel

Von den letzten 19 BL-Spielen gegen die Hertha verlor Schalke nur 2 (15 Siege, 2 Remis) - jeweils mit 0-2 in Berlin im Jahr 2016.

Seit Beginn des Jahres 2007 kassierte die Hertha 15 Bundesliga-Niederlagen gegen Schalke - gegen kein anderes Team waren es in diesem Zeitraum so viele.

Schalke gewann die letzten 10 BL-Heimspiele gegen Hertha (19-1 Tore) - in seiner Bundesliga-Historie hatte S04 gegen keinen anderen Gegner eine so lange Siegesserie vor heimischer Kulisse.

In 34 Bundesliga-Spielen bei den Knappen blieben die Berliner 25-mal torlos - einzig der VfB Stuttgart behielt in der Bundesliga-Historie auch in so vielen Heimspielen gegen einen Gegner (Schalke) eine Weiße Weste.

Schalke - Hertha: Die letzten Aufeinandertreffen