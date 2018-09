BVB - News und Gerüchte: Kehl stärkt Mario Götze: "Hoffe, dass er die Faust in der Tasche ballt"

Sebastian Kehl von Borussia Dortmund ist optimistisch vor dem Start in die Champions League am Dienstag gegen Club Brugge (21 Uhr im LIVETICKER). Derweil sorgt Mario Götze für Aufsehen. Paco Alcacer macht Hoffnung.

Kehl vor Start in die Champions League optimistisch

"Ich bin davon überzeugt, dass wir die Gruppenphase überstehen", hat Sebastian Kehl vor dem Start in die Champions League im kicker gesagt. Als Leiter der Lizenzspielerabteilung hat Kehl ein gutes Gefühl im Vorfeld der Partie gegen Club Brügge: "Wir haben große Ambitionen, wir wollen in der Champions League überwintern."

Neben Brügge warten auch Atletico Madrid und der AS Monaco. Besonders die Ansetzungen gegen Monaco bringen nach dem Anschlag vom April 2017 eine besondere Brisanz mit: "Das wird im Vorfeld dieser Spiele sicher noch einmal hochkochen und breiten Raum in der Vorberichterstattung einnehmen."

Abseits der Champions League hat Kehl weiterhin einen klaren Fokus auf die Liga: "Nur über die Bundesliga können wir unserem Anspruch gerecht werden, regelmäßig in der Königsklasse dabei zu sein."

Champions League: Der 1. Spieltag am Dienstag

Anstoß Gruppe Begegnung 18.55 Uhr B FC Barcelona - PSV Eindhoven 18.55 Uhr B Inter Mailand - Tottenham Hotspur 21.00 Uhr A FC Brügge - BVB 21.00 Uhr A AS Monaco - Atletico Madrid 21.00 Uhr C FC Liverpool - Paris Saint-Germain 21.00 Uhr C Roter Stern Belgrad - SSC Neapel 21.00 Uhr D FC Schalke 04 - FC Porto 21.00 Uhr D Galatasaray - Lokomotive Moskau

Kehl über Götze: "Hoffe, dass er die Faust ballt"

Drei Spieltage in der Bundesliga und noch keine Minute gespielt: Mario Götze wird aktuell noch nicht von Trainer Lucien Favre benötigt. Kehl ordnete ein: "Ich hoffe, dass er die Faust in der Tasche ballt. Damit macht er klar, dass er mit der Situation nicht zufrieden ist und spielen möchte."

Götze solle sich im "Training beweisen", dann wäre eine Chance "garantiert." Gleichwohl verwies Kehl darauf, Götze nicht zu sehr in den Fokus zu stellen: "Auch Mario wünscht sich, sich nicht ständig zu seiner eigenen Person äußern und als Medienthema dienen zu müssen."

Watzke verteidigt Götze gegen Matthäus

Zum Medienthema wurde Götze unter anderem von Lothar Matthäus gemacht. Der TV-Experte deutete an, dass der Mittelfeldspieler in Dortmund sein Potenzial nicht abrufen könne und über einen Wechsel nachdenken solle. Das rief BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der SportBild auf den Plan.

"Ich weiß, dass Lothar Matthäus, der sein Geld als Experte verdient, provokante Thesen aufstellen muss. Aber es wäre schön, wenn er als einer der größten Spieler, die Deutschland je hatte, den Mario jetzt mal in Ruhe lassen und nicht noch auf ihm herumtrampeln würde", schimpfte Watzke.

Auch er bleibt positiv im Fall Götze: "Mario macht gerade alles richtig: Er trainiert gut, er lässt nicht nach, er bietet sich an, ist total fokussiert. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, und ich bin sicher, dass er in dieser Saison noch gute Spiele für den BVB machen wird."

Mario Götzes Leistungsdaten beim BVB und FC Bayern

Verein Spiele Tore Assists Borussia Dortmund 164 35 53 FC Bayern München 114 36 24

BVB atmet auf: Alcacer und Pulisic wohl fit für die Champions League

Borussia Dortmund hat laut kicker gute Nachrichten vor dem Spiel gegen Club Brügge erhalten. Paco Alcacer hat sich demnach am Freitag gegen Eintracht Frankfurt weder eine Zerrung noch den befürchteten Muskelfaserriss zugezogen und steht damit aller Voraussicht nach am Dienstag zur Verfügung.

Gleiches gilt für Christian Pulisic, der zwar gegen Frankfurt noch fehlte, sich allerdings inzwischen lange genug im Training befindet, um Hoffnung auf einen Einsatz zu machen. Auch das dürfte Neuzugang Axel Witsel derart positiv gestimmt haben: "Mit unserer Qualität und diesen Spielern sollten wir am Dienstag gewinnen."