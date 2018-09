BVB - News und Gerüchte: Favre verzichtet auf Rode in Champions-League-Kader

Borussia Dortmund hat seinen Kader für die UEFA Champions League bekanntgegeben. Der BVB verzichtet dabei auf drei Profis. Außerdem: Jürgen Klopp kehrt als BVB-Trainer zurück in den Signal Iduna Park. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet ihr hier.

BVB gibt offiziellen Champions-League-Kader bekannt

Die Borussia gab ihren 25-Mann-Kader für die Champions-League-Saison 2018/19 bekannt. Trainer Lucien Favre verzichtet dabei auf Sebastian Rode, Alexander Isak und Dzenis Burnic.

Der CL-Kader darf nach UEFA-Reglement in der Vorrunde nicht mehr verändert werden. Erst vor dem Start der K.o.-Phase wäre eine Nachnominierung von bis zu drei Spielern möglich. Die Kadergröße von 25 Spielern muss dabei jedoch eingehalten werden. Die Nachmeldung muss bis zum 1. Februar 2019 erfolgen.

Dortmunds Champions-League-Kader im Überblick

Tor: Roman Bürki, Marwin Hitz

Roman Bürki, Marwin Hitz Abwehr: Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Raphael Guerreiro, Jeremy Toljan, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak

Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Raphael Guerreiro, Jeremy Toljan, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak Mittelfeld: Julian Weigl, Thomas Delaney, Mario Götze, Marco Reus, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Axel Witsel, Jacob Bruun Larsen

Julian Weigl, Thomas Delaney, Mario Götze, Marco Reus, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Axel Witsel, Jacob Bruun Larsen Angriff: Jadon Sancho, Paco Alcacer, Maximilian Philipp, Marius Wolf

Jürgen Klopp wird Trainer von Roman Weidenfellers BVB-Allstars

Klopp wird am Freitagabend in den Signal Iduna Park zurückkehren - als Trainer. Der aktuelle Liverpool-Coach steht beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller als Coach der BVB-Allstars an der Seitenlinie.

Zu seinen Schützlingen werden unter anderem Marcio Amoroso, Toni da Silva, Dede, Evanilson, Ewerthon, Tinga und Felipe Santana zählen.

