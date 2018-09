BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund - Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine, Klubs

Der BVB ist nach dem 0:0 am zweiten Spieltag in Hannover wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Welcher Konkurrent wartet als Nächstes? SPOX gibt einen Überblick über den BVB-Spielplan mit den kommenden Gegnern.

Neben den Spielen in der Bundesliga ist Borussia Dortmund auch noch im DFB-Pokal und in der Champions League gefordert.

BVB (Borussia Dortmund): Spielplan, nächste Gegner, kommende Partien

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 14.09.2018 Bundesliga Eintracht Frankfurt Frankfurt 18.09.2018 Champions League Club Brügge Brügge 22.09.2018 Bundesliga TSG Hoffenheim Hoffenheim 26.09.2018 Bundesliga 1. FC Nürnberg Dortmund 29.09.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen Leverkusen

Nach der Länderspielpause warten zwei englische Wochen auf den BVB. Nach einem Bundesliga-Heimspiel gegen zuletzt schwächelnde Frankfurt geht es in der Champions-League zum Underdog nach Brügge. Im Anschluss warten vor allem bei den Auswärtspartien gegen die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen harte Aufgaben auf das Team von Lucien Favre.

© getty

Der Spielplan vom BVB: Champions-League-Gruppe steht fest

Seit dem 31. August stehen auch die Gegner des BVB in der Champions-League-Gruppenphase fest. Der BVB war bei der Auslosung in Monaco in Topf zwei gesetzt. In der Gruppe A treffen die Schwarz-Gelben auf folgende Gegner:

Atletico Madrid (Topf 1)

AS Monaco (Topf 3)

Club Brügge (Topf 4)

Seit dieser Saison liegen die Rechte der Champions League sowohl beim Streamingdienst DAZN als auch bei Sky. Alle Informationen zu den Übertragungsrechten der Gruppenphase gibt es hier.

Datum Runde Gegner Übertragung 18. September 1. Spieltag FC Brügge - BVB Sky 3. Oktober 2. Spieltag BVB - AS Monaco Sky 24. Oktober 3. Spieltag BVB - Atletico Madrid Sky 6. November 4. Spieltag Atletico Madrid - BVB DAZN 28. November 5. Spieltag BVB - FC Brügge Sky 11. Dezember 6. Spieltag AS Monaco - BVB DAZN

Der BVB-Spielplan: Heimvorteil gegen Union Berlin

Im Pokal konnte der BVB bei der Auslosung zur 2. Runde zumindest den ganz großen Konkurrenten aus dem Weg gehen. Der Gegner ist mit Union Berlin allerdings dennoch ein gefährlicher Zweitligist. Umso erfreulicher dürfte es für die BVB-Verantwortlichen sein, dass das Team am 31. Oktober vor heimischer Kulisse spielen darf.