Bundesliga: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Am 4. Spieltag der Bundesliga treffen heute Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aufeinander. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und Liveticker verfolgen könnt.

Unter der Woche traten beide Mannschaften in der Europa League an. Während Frankfurt in Marseille mit 2:1 gewinnen konnte, musste sich RB Leipzig gegen Schwesterclub Salzburg mit 2:3 geschlagen geben.

Wo und wann spielt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig?

Wie bei allen Heimspielen der Eintracht dient auch heute wieder die Commerzbank Arena als Austragungsort. Die Partie wird am heutigen Sonntag um 18 Uhr angepfiffen.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Partie wird vom Pav-TV Sender Sky sowohl im TV als auch im Livestream übertragen. Im deutschen Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Kommentiert wird die Partie auf Sky Sport 1 Bundesliga und Sky Sport 1 Bundesliga HD von Marcus Lindemann.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintracht: Trapp - da Costa, Abraham, Russ, Falette - Torro, Fernandes - Müller, Gacinovic, Kostic - Haller

Leipzig: Gulasci - Laimer, Orban, Ilsanker, Saracchi - Sabitzer, Demme, Kampl, Forsberg - Cunha, Poulsen

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig: Die letzten Begegnungen