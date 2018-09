Bayer 04 Leverkusen gegen Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag trifft Bayer Leverkusen in der Bundesliga auf Mainz 05. Bei SPOX erfahrt ihr, wo das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Während Bayer am vergangenen Spieltag in München mit 1:3 verlor, konnte Mainz 05 im Heimspiel gegen Augsburg einen 2:1-Sieg einfahren.

Bundesliga, Bayer 04 - Mainz 05: Anstoß, Austragungsort, Schiedsrichter

Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr in der Leverkusener BayArena. Schiedsrichter ist Marco Fritz, als VAR ist Deniz Aytekin im Einsatz. "Fußball ist in erster Linie ein Kampfspiel, ich hoffe, dass wir das aus Rasgrad mitnehmen konnten - denn genau das sieht man von Woche zu Woche bei den Mainzern", kündigte Bayer-Trainer Heiko Herrlich vor dem Spiel an.

Bayer 04 gegen Mainz heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Die Partie wird vom Pay-TV Sender Sky sowohl im TV als auch Livestream übertragen. Im deutschen Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Bereits eine Stunde vor Anpfiff startet die Sendung mit den Vorberichten. Kommentiert wird die Partie von Roland Evers.

Für alle Fußball-Fans ohne Sky-Abonnement gibt es hier den SPOX-Liveticker zur Partie Bayer 04 - Mainz 05.

Bayer 04 - Mainz 05 heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Vor dem Spiel haben einige Akteure von Bayer mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Lars und Sven Bender sowie Wendell, Leon Bailay und Paulinho plagen sich mit Blessuren herum. Auf Mainzer Seite werden Kapitän Niko Bungert und Emil Berggreen wohl ausfallen.

Bayer 04: Hradecky - Weiser, Tah, Dragovic, Wendell - Havertz, Bender - Bailey, Volland, Brandt - Thelin

Mainz 05: Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Martin - Baku, Gbamin, Kunde - Onisiwo, Mateta, Quaison

