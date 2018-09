Bundesliga, 5. Spieltag - Stimmen und Reaktionen: Tedesco: "Müssen genauso weitermachen"

Domenico Tedesco verliert das fünfte Bundesligaspiel in Folge, ist aber dennoch mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Die Bayern lassen gegen den FC Augsburg erstmals in dieser Saison Punkte. Trainer Niko Kovac fordert Fokus, Augsburgs Manuel Baum freut sich diebisch für seinen Torschützen. Stimmen und Reaktionen zum 5. Spieltag.

Die Stimmen und Reaktionen zu den Dienstagsspielen des 5. Spieltags in der Bundesliga.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Wir haben nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Augsburg hat das gut gemacht. Wenn wir die Chancen nutzen, dann gewinnen wir. Wir können auch Punkte lassen. D.h. wir müssen fokussiert bleiben."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Das ist ein Wahnsinn. Ich wusste erst gar nicht, wer unser Tor geschossen hat. Das sind halt die Geschichten im Fußball: Dass wir in München punkten und Felix bei seinen Bayern das Tor schießt. Unglaublich."

Felix Götze (FC Augsburg): "Es war natürlich ein tolles Gefühl. Wollte mich nicht allzu sehr freuen, weil ich Bayern viel zu verdanken hat."

Andreas Luthe (FC Augsburg): "Wenn man in München was mitnimmt, dann ist das was wert. Es zeigt, dass die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Wir haben heute vieles richtig gemacht. Ich bin froh, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir hier einen Punkt mitnehmen konnten. Einen besseren Einstand als bei den Bayern gibt es nicht. Du kannst hier nicht verlieren. Wir holen einen Punkt und alle sind überrascht."

Jochen Saier (Sportdirektor SC Freiburg): "Schwierige Situation für Schalke, das wussten wir. Haben dann versucht dementsprechend aufzutreten. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gespielt und verdient gewonnen. Wir haben immer eine Portion Demut im Gepäck. Wir haben eine Mannschaft, die Spaß macht. Wir haben es heute gut verteidigt. Wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen, Es wird in jedem Spiel eng, aber wir sind in der Lage, auch immer wieder zu punkten."

Florian Niederlechner (SC Freiburg): "Wir wussten, dass wir eine Chance haben. Vor allem im eigenen Stadion. Wir wollten die Unsicherheit der Schalker ausnutzen. Und das ist uns gut gelungen."

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): "Wir haben die Tore nicht gemacht. Das ist aus meiner Sicht der einzige Grund für die Niederlage. Wir haben mehrere Großchancen, treffen zwei Mal den Pfosten. Wenn du da in Führung gehst, dann wird's schwer für Freiburg. Wir müssen genauso weitermachen. Das meine ich das Spielerische. Ergebnistechnisch dürfen wir nicht so weitermachen. Wir müssen die Tore machen. Ich möchte den Kredit der letzten Saison nicht. Die kann uns keiner nehmen, ist in der Historie. Es geht nur um diese Saison."