BVB-Youngster Jacob Bruun Larsen: "Jede Saison wird für mich ein Lehrjahr sein"

Der BVB befindet sich inmitten des alljährlichen Trainingslagers im schweizerischen Bad Ragaz. Dort sprach am Samstag im Rahmen einer Medienrunde Jacob Bruun Larsen zu den anwesenden Medienvertretern. SPOX hat seine Aussagen zusammengefasst.

BVB: Jacob Bruun Larsen über...

...das Leihgeschäft beim VfB Stuttgart: "Ich habe dort viel gelernt, auch wenn es eine schwierige Zeit war, auch außerhalb des Platzes. Es war nicht mein Ziel, dort nur vier Spiele zu spielen. Mit dem Trainerwechsel ist am Ende aber ja noch etwas Positives passiert. Ich bin dankbar für die Möglichkeit. Jetzt habe ich mal gesehen, wie schwer es im Fußball manchmal sein kann."

...seine Rückkehr zum BVB: "Ich habe mit Michael Zorc im Januar gesprochen und das Ziel war, wieder zurück zum BVB zu gehen. Das war auch mein Plan. Ich fühle mich gut hier."

...seine Einsatzchancen beim BVB: "Die Qualität der Spieler ist hier natürlich höher als in Stuttgart, aber hier kann ich mehr lernen und dadurch wird man selbst besser. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben und so viel wie möglich zu lernen."

...Gespräche mit Lucien Favre: "Wir haben schon miteinander gesprochen. Ich werde auf der Außenbahn spielen. Wir haben auch über taktische Sachen gesprochen. Er hat mir ein paar Details und Infos gegeben, welche Möglichkeiten ich auf dem Platz habe und welche Positionen für mich in Frage kommen. Das fand ich gut, denn auch dadurch lernt man viel und nun ist es mein Job, das umzusetzen."

...den neuen Kapitän Marco Reus: "Marco ist ein sehr, sehr guter Spieler und sehr erfahren. Durch ihn kann man viel lernen. In meinen ersten Tagen in Dortmund habe ich viel zu ihm aufgeschaut und beobachtet, was er auf dem Platz macht und wie er seine Qualitäten genau einbringt. Nun bin ich noch näher dran und kann weiter lernen, auch wenn ich einen eigenen Spielstil habe."

...über seine Ziele für die kommende Saison: "Es ist egal, wie alt man ist, man sollte immer versuchen, so viel wie möglich zu lernen. Daher wird jede Saison für mich ein Lehrjahr sein. Ich habe mich in den USA gut gezeigt. Mir gefällt es, auf dieser Position zu spielen, zumal es in einer solchen Mannschaft auch etwas leichter ist. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben und dann wird man sehen, was dabei herauskommt."

...eine mögliche Leihe in diesem Sommer: "Mein Eindruck ist, dass ich hier beim BVB am meisten lernen kann. Ich will hier spielen, das ist mein Ziel. Es gibt daher keine Überlegungen, den BVB noch in diesem Sommer zu verlassen."