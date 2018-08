BVB-Trainer Lucien Favre über Neuzugang Axel Witsel: "Ist natürlich noch nicht bereit“

Nach dem Testspielsieg gegen Lazio Rom hat sich BVB-Trainer Lucien Favre zu Neuzugang Axel Witsel, einem möglichen Neuzugang für die Sturmreihe sowie noch anstehenden Verbesserungen im Spiel der Borussia geäußert.

"Ich hoffe, dass er eine wichtige Rolle spielen wird. Er ist ein erfahrener Spieler. Aber natürlich ist er noch nicht bereit. Er hat in den Ferien sein Programm gemacht, aber er braucht ein wenig Zeit", sagte Favre über Mittelfeldspieler Witsel. Der Belgier wurde gegen Lazio in der 74. Minute eingewechselt und absolvierte seine erste Viertelstunde im Trikot der Borussia.

Was die Stürmersuche betrifft, zeigte sich Favre zufrieden mit dem vorhandenen Spielermaterial und wollte keinen Neuzugang fordern: "Ich muss mich adaptieren, das ist ok. Ich beklage mich nicht". Gegen die Römer stürmte Marco Reus in vorderster Reihe, dem auch der Siegtreffer gelang.

BVB-Trainer Favre: "Brauchen manchmal ein wenig mehr Geduld"

Trotz der überwiegend positiven Eindrücke der Vorbereitung sieht Favre eine Woche vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth noch eine Menge Verbesserungsbedarf im Spiel seiner Mannschaft .

"Wenn wir den Ball haben, brauchen wir manchmal ein wenig mehr Geduld. Es ist unmöglich immer sofort die Lösung zu finden", forderte Favre. Zudem bräuchten seine Spieler auch in der Defensive "manchmal noch mehr Geduld und dürfen nicht immer sofort pressen. Das ist zu unnötig und gefährlich."

BVB-Testspiele in der Sommerpause