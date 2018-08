Bestätigt: VfL Wolfsburg hat Interesse an Maxwel Cornet von Olympique Lyon

Sportdirektor Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg hat ein Interesse des Bundesligisten an Rechtsaußen Maxwel Cornet von Olympique Lyon bestätigt.

"Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der mit 21 Jahren schon sehr gute Leistungen gezeigt hat. Er ist für uns sehr interessant, passt in unser Anforderungsprofil, gar keine Frage", sagte Schäfer am Dienstag und fügte an: "Das ist jemand, der uns echt weiterhelfen könnte."

Für Schäfer bringe Cornet viele Voraussetzungen mit, um perfekt ins neue Profil der Wolfsburger zu passen. "Jeder Spieler ist herzlich willkommen, der sich hier weiterentwickeln möchte und sagt, Wolfsburg ist jetzt der richtige Schritt in meiner Karriere. Ist eine der ersten Fragen, wie viel er verdienen kann, dann sind wir schon beim falschen Spieler gelandet", so der Ex-Profi.

Allerdings stellte Schäfer auch klar, dass Cornet nicht die einzige Option sei: "Wir haben zwei, drei Kandidaten im Auge, bei denen wir sagen: die passen absolut in unser Anforderungsprofil. Es wäre fahrlässig, sich auf einen Spieler zu versteifen."

Bereits vor Tagen wurde berichtet, dass die Niedersachsen ein Auge auf Cornet geworfen haben sollen. Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, soll der Franzose für rund 20 Millionen Euro zu haben sein. Einem Bericht von Le Parisien zufolge, soll das Gebot der Wolfsburger mit bislang zehn bis 15 Millionen Euro noch deutlich darunter liegen.

Cornet steht seit 2015 in Lyon unter Vertrag, nachdem er vom FC Metz zu Olympique gekommen war. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2021.

Cornets Leistungsdaten bei Olympique Lyon