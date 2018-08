Schalke ohne Punkt und mit Schiri-Ärger: Tedesco auf der Suche nach Antworten

Der FC Schalke 04 ist mit einer Niederlage gegen den VfL Wolfsburg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Im Mittelpunkt dabei stand der Streit zwischen Trainer Domenico Tedesco und Schiedsrichter Patrick Ittrich. Dabei offenbarte Königsblau auch weitere Schwächen.

Als Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz nach dem Spiel seine Sicht der Dinge schilderte, wirkte der 32-Jährige äußerlich schon wieder sehr gefasst. Als hätte er die überraschende Pleite gegen den VfL Wolfsburg, den verpatzten Saisonstart und vor allem die diskussionswürdigen Entscheidungen von Schiedsrichter Patrick Ittrich schon wieder verarbeitet.

Tatsächlich schien er den Spielverlauf und das späte, aber nicht vollkommen unverdiente Tor zum 1:2 recht nüchtern zu analysieren: Bis auf die ersten 15 Minuten habe Wolfsburg die erste Hälfte dominiert, die Umstellungen nach Rückstand und Roter Karte gegen Matija Nastasic hätten gefruchtet: "Dass wir dann noch die Niederlage kassieren, ist schade. Trotzdem nehmen wir das Positive der sehr guten zweiten Halbzeit mit." Ein "Riesenkompliment" sprach er seiner Mannschaft aus.

Keine Komplimente gab es dagegen für Ittrich. Mit dem hatte sich ein aufgewühlter Tedesco schon während des Spiels an der Seitenlinie verbal angelegt, eine zweite Runde gab es nach Abpfiff. Der Schalker Trainer wollte wissen, wie die Entscheidungen zustande gekommen waren, die Nastasic einen Platzverweis, Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst aber nach Attacke gegen Burgstaller lediglich eine Verwarnung beschert hatten.

Die Erklärungen stellten ihn nach eigener Aussage sogar zufrieden. Tedesco bezeichnete die zurückgenommene Rote gegen Weghorst als "legitim", Fehler gehörten ohnehin dazu. Kritik an der Hinausstellung seines Verteidigers blieb ebenfalls.

Domenico Tedesco sauer auf Schiedsrichter Patrick Ittrich

Dass es dennoch im Inneren des Übungsleiters zu brodeln schien, lag vor allem an der Art und Weise, wie Ittrich mit ihm kommuniziert habe. In dieser Hinsicht ließ Tedesco kein gutes Haar am Schiedsrichter: "Durchbeleidigt" habe dieser ihn, nachdem er dem Vierten Offiziellen eine Frage gestellt hatte. Er selbst sei kaum zu Wort gekommen. Es habe Ittrich an Respekt gefehlt: "Ich lege großen Wert darauf, wie man miteinander umgeht. Das fand ich sehr traurig, muss ich sagen."

In der Tat hatte Ittrich, der hinterher von "einem der schwersten Spiele seiner Karriere" sprach, über die gesamten 96 Minuten keine sonderlich glückliche Figur gemacht. Und das nicht nur bei den beiden durch den VAR beeinflussten Entscheidungen, die selbst bei Experten und früheren Schiedsrichtern zu geteilten Meinungen führte - bis hin zur Frage, ob man den VAR jeweils überhaupt benötigt hätte.

Schiedsrichter Ittrich mit Schwächen - und mit Selbstkritik

Auch in der Kommunikation mit Tedesco wirkte Ittrich nicht souverän und alles andere als deeskalierend. In der Schlussphase diskutierten Tedesco und er mehr als angeregt an der Seitenlinie, einmal packte Ittrich den sieben Jahre jüngeren Trainer sogar energisch an der Schulter, was diesen noch mehr auf die Palme brachte.

Es war ein Fehler, den Ittrich einräumte. Überhaupt zeigte sich der Unparteiische insgesamt sehr selbstkritisch: "Ich habe Herrn Tedesco nur versucht zu erklären, dass das ein schwieriges Spiel für mich heute ist und man nicht immer alles richtig machen kann." Er müsse sich "vielleicht für das nächste Mal auf die Fahne schreiben, auch nicht mehr so emotional zu reagieren".

Power-Ranking zum Bundesliga-Start: Wer wird Bayern-Jäger Nummer eins? © SPOX 1/19 Endlich wieder Bundesliga! Das deutsche Oberhaus startet in seine 56. Saison. SPOX nimmt die 18 Teams unter die Lupe und prognostiziert, wie sie sich in dieser Spielzeit schlagen werden. Wer wird Meister, wer schafft es nach Europa, wer muss runter? © getty 2/19 PLATZ 18 - 1. FC Nürnberg: Ohne nennenswerten Transfer geht der Club in die erste Bundesliga-Saison seit 2013/14. Die Vorbereitung lief so lala. Die erste Pokalrunde gegen den Oberligisten Linx überstanden die Nürnberger alles andere als souverän (2:1). © getty 3/19 PLATZ 17 - Fortuna Düsseldorf: Der Zweitligameister kommt zwar mit viel Schwung aus der Vorbereitung, der Kader reicht dennoch nur für einen Platz in den Niederungen der Bundesliga. Kampf und defensive Grundordnung reichen nicht für den Klassenerhalt. © getty 4/19 PLATZ 16 - 1. FSV Mainz 05: In den vergangenen beiden Jahren sprang Mainz jeweils in letzter Minute vom Zug in Liga zwei. Auch in dieser Saison wird es eng. Die Qualität des Kaders ist dank Rouven Schröder trotz wichtiger Abgänge nur marginal schlechter. © getty 5/19 PLATZ 15 - SC Freiburg: Den Abgang von Söyüncü zu Leicester kompensierten die Breisgauer mit Heintz vom 1. FC Köln ganz gut. Die Anfälligkeit der zweitschlechtesten Defensive der vergangenen Saison ist jedoch weiterhin auffällig. © getty 6/19 PLATZ 14 - Hannover 96: Mit Sane und Harnik verließen wichtige Stützen den Verein. Bisher präsentierte sich das Breitenreiter-Team dennoch unerwartet stark. Dem Kader fehlt es jedoch an Qualität in der Breite. © getty 7/19 PLATZ 13 - Eintracht Frankfurt: Kovac, Boateng, Wolf, Mascarell, Hradecky - alle weg. Vom Pokalsieger ist nicht mehr allzu viel übrig. Unter Trainer Hütter läuft's bisher zudem nicht rund. 0:5-Klatsche im Supercup und Pokal-Aus: Da fehlt noch einiges. © getty 8/19 PLATZ 12 - VfL Wolfsburg: Die Wölfe haben in Ginczek offensichtlich einen Glücksgriff getätigt. Der Ex-Stuttgarter ist ebenso früh in Hochform wie Relegationsheld Brekalo. Überzeugende Siege gegen Ajax und Napoli machen Hoffnung auf eine gute Spielzeit. © getty 9/19 PLATZ 11 - FC Augsburg: Mit Ausnahme von Hitz blieb der Stammkader größtenteils zusammen. Dazu kommt Hahn aus Hamburg zurück. Trainer Baum wird seine Truppe weiter stabilisieren und aus einer sicheren Defensive Punkte sammeln. © getty 10/19 PLATZ 10 - Hertha BSC: Dem Team von Pal Dardai fehlt aktuell noch ein wenig die Balance zwischen Offensive und Defensive. Ansonsten startete Hertha gut in die neue Spielzeit. Mit dem derzeit verletzten Selke an Bord dürfte Platz 10 erneut drin sein. © getty 11/19 PLATZ 9 - Borussia Mönchengladbach: Der Kader ist gut und wurde mit Plea nochmal besser. Den Fohlen fehlt es jedoch an Konstanz. Dennoch: Mit einem guten Lauf und ohne Verletzungspech könnte es auch für Europa reichen. © getty 12/19 PLATZ 8 - Werder Bremen: Klar, der Abgang von Delaney schmerzt. Werder holte mit Klaassen jedoch guten Ersatz. Auch in der Spitze hat Kohfeldt dank Harnik und Osako noch mehr Optionen. Trotz durchwachsener Vorbereitung vielversprechend. © getty 13/19 PLATZ 7 - VfB Stuttgart: Mit Ginczek hat der VfB einen wichtigen Mann verloren. Ein Mix aus jungen und erfahrenen Zugängen hat das Team aber sowohl in der Breite als auch in der Spitze verstärkt. Trotz des Fehlstarts im Pokal darf man von Europa träumen. © getty 14/19 PLATZ 6 - RB Leipzig: Mit Keita hat RB den vielleicht wichtigsten Spieler verloren. Auch Hasenhüttl ist weg. Die Bullen sind dank der EL schon voll im Wettkampfmodus und zeigen gute Ansätze. Der Kader ist stark genug für Europa. © getty 15/19 PLATZ 5 - TSG Hoffenheim: Erneut musste die TSG mit Uth und Gnabry Leistungsträger abgeben. Hoffenheim und Nagelsmann haben aber schon mehrmals bewiesen, mit solchen Rückschlägen umgehen zu können. Und: 1899 präsentiert sich schon jetzt in guter Form. © getty 16/19 PLATZ 4 - FC Schalke 04: Die erneute Vizemeisterschaft ist ein utopisches Ziel. Dreifachbelastung, starke Konkurrenz sowie schmerzende Abgänge im Zentrum lassen Königsblau leicht abrutschen. Dank Tedesco aber eben nur leicht. © getty 17/19 PLATZ 3 - Bayer Leverkusen: Die Mannschaft ist mit Ausnahme von Leno zusammengeblieben und hat sich punktuell verstärkt (Weiser, Paulinho, Thelin). Ein schwieriger Start ist ob der vielen Verletzten und der Gegner jedoch nicht ausgeschlossen. © getty 18/19 PLATZ 2 - Borussia Dortmund: Unter Favre machte der BVB schnell einen verbesserten Eindruck. Die Mannschaft wirkt aggressiver und flexibler. Der Neustart wird gelingen - mit oder ohne echte Neun. Für den Titel reicht es jedoch noch nicht. © getty 19/19 PLATZ 1 - FC Bayern: An die Qualität des Bayern-Kaders kommt nach wie vor kein andere Buli-Klub ran. Kovac verleiht dem Team mehr Flexibilität und Physis. Der dominante Auftritt im Supercup war wohl ein Vorgeschmack auf eine ebenso dominante Saison.

Ittrich über Diskussion mit Tedesco: "Sehe nicht ein, immer zurückzustecken"

Und das, obwohl Video Assistent Referee Wolfgang Stark auch nicht schuldlos daran war, dass Ittrich die Kontrolle über das Spiel verlor. So sah es zumindest Schalke-Manager Christian Heidel. Ihm habe Ittrich, der "in absoluten Aktionismus verfallen" war, sogar leid getan: "Der hätte heute ein prima Spiel gemacht, wenn er (der Videoassistent) sich nicht gemeldet hätte." Schuld habe vielmehr "der Mann im Keller".

Es mag auch an diesem erschwerenden Faktor gelegen haben, dass Ittrich die deutliche Kritik, die nach Abpfiff auf ihn herunter prasselte, nicht kommentarlos auf sich sitzen lassen wollte: "Ich war ein bisschen laut dabei und auch deutlich, das möchte ich nicht abstreiten. Ich sehe es aber manchmal einfach nicht ein, immer zurückzustecken."

Den Vorwurf, er habe Tedesco "durchbeleidigt", wies er entschieden vor sich - bot aber eine Entschuldigung an, falls es so angekommen sei. Weiteren Gesprächsbedarf mit Tedesco sehe er nicht.

Schalkes Leistung gegen Wolfsburg: Kein Tempo, keine Ideen

Dass dieser auf eine nun schon dritte Aussprache bestehen wird, scheint insofern unwahrscheinlich. Zumal Tedesco selbst betonte, die Schuld für die Pleite "nicht beim Schiedsrichter" zu suchen.

Schließlich hatte sein Team schon in den gut 65 Minuten vor dem Nastasic-Platzverweis und dem Trubel um Weghorst nicht gut ausgesehen: Seltsam passiv hatte sich der Vizemeister präsentiert, den Wolfsburgern in Hälfte eins ohne viel Gegenwehr den Ball überlassen. Dass das ein probates Mittel ist, auch für starke Teams, hat nicht zuletzt die WM 2018 gezeigt.

Doch die Knappen wussten aus ihrer überlegenen Zweikampfbilanz (60 Prozent in Halbzeit eins) kein Kapital zu schlagen. Vielmehr lud man den Gegner durch überflüssige Ballverluste in der eigenen Hälfte zu Abschlüssen ein, Neuzugang Salif Sane stellte sich gleich mehrfach als Unsicherheitsfaktor heraus.

Offensiv fehlten Ideen, um die von Bruno Labbadia hervorragend eingestellten Wölfe zu packen - und wenn man es dann doch mit Druck auf den ballführenden Innenverteidiger versuchte, machten nicht alle Mannschaftsteile mit. Das gab dem VfL trotz vorsichtiger und nicht sonderlich schneller Spieleröffnung immer wieder die Möglichkeit, einen freien Mann zu finden.

S04 nach der Auftaktpleite: Jede Menge Arbeit für Tedesco

Dass Schalke trotz Unterzahl noch den Ausgleich erzielte, spricht für den Charakter der Mannschaft. Sogar der Siegtreffer hätte in der Nachspielzeit noch fallen können. Stattdessen jubelte am Ende der VfL.

Neuzugang Mark Uth bemängelte hinterher, dass man "etwas naiv" aufgetreten sei: "Wir haben alles nach vorne geworfen und wollten ein zweites Tor erzielen. Das wurde bestraft. Da müssen wir künftig etwas cleverer sein." Diesen Vorwurf muss sich auch Tedesco gefallen lassen: Er verzichtete darauf, nach Nabil Bentalebs Ausgleich Ruhe ins Spiel zu bringen und den Punkt zu sichern.

Der Shootingstar-Trainer des letzten Jahres hat eine Menge Arbeit vor sich, um Schalke spielerisch wieder flott zu machen. Gleich mehrere personelle Umstellungen griffen nicht. So war Weston McKennie als Sechser überhaupt kein Faktor, der nur eingewechselte Bentaleb schien nach dem Ausgleich nicht gerade glücklich über seinen Platz auf der Bank. Amine Harit tauchte mit zunehmender Spieldauer ebenfalls ab, die Flügel lieferten kaum Vorlagen für das Sturmduo.

Änderungen in der Startelf würden sich für den 2. Spieltag gegen Hertha BSC also anbieten, mit sechs Neuzugängen hat Tedesco Optionen. Eine könnte noch dazukommen: Der Transfer von Sebastian Rudy vom FC Bayern München soll fast durch sein, er würde dem Schalker Mittelfeld mehr Stabilität verleihen.

So oder so muss eine Leistungssteigerung her. Nach den Hauptstädtern warten schließlich Borussia Mönchengladbach und danach die Bayern auf Königsblau. Der Fehlstart droht.