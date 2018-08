Werder Bremen – Hannover 96 heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Für Werder Bremen und Hannover 96 kommt es am ersten Bundesliga-Spieltag gleich zum Derby. SPOX gibt euch alle Informationen zum Spiel und zeigt, wie ihr die Partie live im TV oder Livestream sehen könnt.

Bereits in der vergangenen Spielzeit waren Werder Bremen und Hannover 96 nicht nur geografisch, sondern auch tabellarisch nah beieinander: Das Team von Florian Kohfeldt beendete mit seinem Team die Partie auf Platz 11, nur drei Punkte und zwei Plätze dahinter landeten die Hannoveraner.

Werder Bremen - Hannover 96: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Werder Bremen Hannover 96 Datum Samstag, 25.08.2018 Uhrzeit 15.30 Ort Weserstadion, Bremen Schiedsrichter Dr. Felix Brych

Wo kann ich Werder Bremen gegen Hannover 96 heute live sehen?

Die Partie zwischen Werder Bremen und Hannover 96 überträgt ausschließlich der Bezahlsender Sky live.

Die Sendung zum Spiel beginnt um 15.15 auf Sky Sport Bundesliga 3. Zusätzlich bietet der Sender eine Konferenz mit den parallel stattfindenden Bundesligaspielen an. Die Vorberichterstattung zur Konferenz beginnt um 14 Uhr.

Folgendes Personal begleitet die Partie zwischen Werder Bremen und Hannover 96 heute bei Sky:

Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund

Christoph Metzelder, Reiner Calmund Kommentator der Einzelpartie: Hansi Küpper

Hansi Küpper Kommentator der Konferenz: Wolff Fuss

Sky-Abonnenten können das Spiel bei Sky Go auch via Livestream verfolgen. Einen Überblick über die Bundesliga-Kommentatoren des Senders in dieser Saison gibt es hier.

Werder Bremen gegen Hannover 96: Liveticker und Highlights

Wer das Spiel nicht live sehen kann, bleibt bei uns dennoch auf dem Laufendem: Wie zu jedem Bundesligaspiel bietet SPOX auch zum Derby zwischen Werder Bremen und Hannover 96 einen Liveticker an.

SPOX zeigt ab Montag (0 Uhr) außerdem Highlights zu allen Spielen. Bei DAZN sind die Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar.

Werder Bremen gegen Hannover 96 heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die tatsächlichen Startaufstellungen der beiden Teams werden erst rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie bekanntgegeben. So aber könnten Werder Bremen und Hannover 96 ihr erstes Bundesliga-Spiel bestreiten.

Werder Bremen: Pavlenka - Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Bargfrede, Klaasen - Osako, Kainz - Kruse

Hannover 96: Esser - Sorg, Wimmer, Anton, Ostrzolek - Bebou, Schwegler, Walace, Haraguchi - Asano, Füllkrug

© getty

Werder Bremen gegen Hannover 96: Die Fakten zum Spiel