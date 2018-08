H96 - Borussia Dortmund: Wer kommentiert Hannover 96 gegen den BVB?

Hannover 96 trifft zum Auftakt des 2. Spieltags in der Bundesliga am heutigen Freitag auf den BVB. Hier erfahrt ihr, wer die Begegnung kommentiert.

Nach dem starken Auftakt in die Bundesliga durch den 4:1-Sieg über RB Leipzig will der BVB nachlegen. Hannover möchte im ersten Heimspiel der Saison aber natürlich auch das erste Punktemaximum einfahren.

Bundesliga: Wann und wo findet Hannover 96 gegen den BVB statt?

Hannover 96 trifft am heutigen Abend in der heimischen HDI Arena auf Borussia Dortmund. Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift die Partie um 20.30 Uhr an.

Wer kommentiert Hannover 96 gegen Borussia Dortmund?

Die Partie ist ausschließlich im Pay-TV live zu sehen. Im Eurosport Player können Kunden das Spiel live verfolgen. Als Reporter für die Zuschauer wird Robert Hunke fungieren. Der 35-Jährige ist seit Januar 2018 bei Eurosport aktiv. Darüber hinaus kommentiert er auch für DAZN.

Hannover 96 gegen den BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie bereits erwähnt, wird die Begegnung nicht im deutschen Free-TV übertragen. Stattdessen muss man den Eurosport Player, der 4,99 € monatlich kostet, erwerben.

Für die um 20.30 Uhr beginnende Partie zwischen Hannover und dem BVB geht der Sender ab 19 Uhr auf Sendung. Dabei begrüßen Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer in ihrer sogenannten Warm-Up-Show den neuen Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB Sebastian Kehl.

Hannover 96 gegen den BVB: Die letzten Aufeinandertreffen