VfB Stuttgart gegen den FC Bayern heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Zum Topspiel des zweiten Spieltags der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker.

In der vergangenen Saison trübte der VfB die Titelfeier der Bayern am letzten Spieltag ein wenig. Mit 4:1 schlugen die Mannen von Tayfun Korkut damals die Münchner, die nach der Partie die Schale überreicht bekamen.

Wo und wann spielt der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern?

Das zweite Saisonspiel in der Bundesliga des FC Bayern ist auf Samstag, den 1. September terminiert. Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist um 18.30 Uhr.

VfB Stuttgart gegen Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Top-Spiel des zweiten Spieltags ist ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Sky zeigt die Begegnung live auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1. Ab 17:30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung für den Südklassiker. Mit diesem Personal präsentiert Sky die Partie:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff Fuss

VfB Stuttgart gegen Bayern im Liveticker

Wer kein Sky-Abonnement besitzt und trotzdem nichts verpassen will, dem bietet SPOX einen Liveticker an.

VfB Stuttgart gegen den FC Bayern: Diese Spieler fehlen

VfB Stuttgart:

Alexander Meyer (Teilruptur des Kreuzbandes)

FC Bayern München:

Kingsley Coman (Syndesmosebandriss)

Juan Bernat (Steht vor Wechsel zu PSG)

VfB Stuttgart gegen den FC Bayern: Fakten zum Spiel

Macht Bayern die zehn voll? Die Münchner gewannen die letzten neun Gastspiele im Schwabenländle allesamt.

Den Stuttgartern macht aber die Bilanz unter Tayfun Korkut Mut. Unter dem Trainer hat der VfB noch kein Heimspiel in der Mercedes-Benz-Arena verloren.

Jerome Boateng wird auch gegen Stuttgart im Kader stehen. Niko Kovac bestätigte auf der Pressekonferenz, dass die Bayern lediglich Juan Bernat gen Paris ziehen lassen. Boateng dagegen muss bleiben.

VfB Stuttgart gegen den FC Bayern: Die letzten Aufeinandertreffen