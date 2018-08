Testspiele der Bundesligisten heute live: Dortmund, RB Leipzig, Wolfsburg, Freiburg

Zwei Tage nach Beginn des Trainingslagers in Bad Ragaz steht für Borussia Dortmund das nächste Testspiel an (19.30 Uhr im LIVETICKER). Gegen Stade Rennes steht die Mannschaft von Lucien Favre auf dem Prüfstand. Außerdem trifft RB Leipzig auf David Wagner und Huddersfield Town. Die heutigen Testspiele der Bundesligisten im Überblick.

Im Rahmen des International Champions Cup gewann der BVB bereits zwei Testspiele gegen internationale Topklubs. Manchester City unterlag den Schwarz-Gelben 0:1, gegen den FC Liverpool überzeugte der BVB mit einem 3:1-Erfolg.

Borussia Dortmund - Stade Rennes -:-

Am heutigen Freitag, 3. August, treffen die Mannschaften im österreichischen Altach aufeinander. Stattfinden wird die Partie in der Cashpoint-Arena, die Platz für 8.500 Zuschauer bietet. Angepfiffen wird die Partie um 19.30 Uhr.

BVB gegen Stade Rennes heute live im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV wird die Partie bei Sky Sport News HD zu sehen sein. Ebenso bietet Sky einen Livestream zur Partie BVB - Stade Rennes an. Die Übertragung startet um 19.25 Uhr, fünf Minuten vor Anpfiff. Außerdem zeigt Borussia Dortmund die Partie im vereinseigenen Youtube-Kanal sowie auf der Facebookseite und der BVB-Homepage.

RB Leipzig - Huddersfield Town -:-

Nur einen Tag nach dem Europa-League-Qualifikationsspiel gegen BK Häcken steht die Mannschaft von Ralf Rangnick erneut auf dem Platz. Um 17 Uhr trifft RB Leipzig in der Silberstadt Arena in Schwaz auf David Wagner und Huddersfield Town.

In der Europa League ist Leipzig souverän in die dritte Qualifikationsrunde eingezogen. Nach dem 4:0-Hinspielerfolg in Leipzig reichte RB im Rückspiel in Göteborg ein 1:1. "Ab dem 1:0 waren wir gut drin. Danach haben wir das konsequent bis zum Ende gespielt. Dafür, dass wir erst zwei Wochen im Training sind, war das schon ziemlich gut", zeigte sich Rangnick bei DAZN zufrieden.

Ajax Amsterdam - VfL Wolfsburg -:-

Nach zuvor vier Testspielen ohne Niederlage ging der VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon erstmals in dieser Vorbereitung als Verlierer vom Platz. Gegen OL unterlagen die Wölfe mit 1:2. Gegen Ajax Amsterdam steht nun der nächste Härtetest für die Mannschaft von Bruno Labbadia auf dem Plan.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit treffen die beiden Mannschaften heute um 18 Uhr aufeinander.

Die Testspiele des VfL Wolfsburg im Überblick

Datum Gegner Ergebnis 7. Juli Veltins-Auswahl 8:0 10. Juli KSV Baunatal 7:0 13. Juli Lupo-Martini Wolfsburg 3:0 19. Juli Norwich City 1:1 28. Juli Olympique Lyon 1:2 03. August Ajax Amsterdam 11. August SSC Neapel

RC Strasbourg - SC Freiburg -:-

Am 03. August gastiert der SC Freiburg in Bahlingen beim AXA Kaiserstuhl-Cup 2018. Am heutigen Freitag treffen die Breisgauer auf den RC Strasbourg sowie zwei Stunden zuvor auf die Auswahlmannschaft Südbaden. Anstoß im Spiel gegen Strasbourg ist um 18.30 Uhr.

Bundesliga: Die Testspiele im Überblick