Bundesliga-Testspiele: Stuttgart holt Remis gegen Atletico, Schalke und Leverkusen siegen

Der VfB Stuttgart erreichte ein Unentschieden gegen Atletico, Leverkusen und Schalke gewannen ihre Partien. Hier erfahrt ihr alles zu den heutigen Testspielen der Bundesligisten.

VfB Stuttgart - Atletico Madrid 1:1

Tore: 1:0 Didavi (58.), 1:1 Munoz (60.)

Aufstellung VfB Stuttgart: Zieler, Aogo (82. Mangala), Badstuber (74, Kempf), Baumgartl (65. Kaminski), Insua (69. Sosa), Castro (88. Kopacz), Thommy (82, Özcan), Maffeo (74, Gentner), Gonzalez (74. Donis), Didavi (69. Akolo), Gomez (45. Beck)

Der VfB Stuttgart hat den vorletzten Härtetest vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Hansa Rostock erfolgreich bestritten. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung erkämpfte sich das Team von Tayfun Korkut ein 1:1 gegen Europa-League-Sieger Atletico Madrid.

59.112 Zuschauer sahen einen engagierten Auftritt ihrer Mannschaft, die in der 58. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Didavi mit 1:0 in Führung ging. Die Führung hielt jedoch nur zwei Minuten, ehe der 19-jährige Joaquin Munoz das 1:1 erzielte. Erik Thommy hätte die Führung durch einen weiteren Elfmeter wieder herstellen können, setzte diesen allerdings an die Latte.

1. FSV Mainz 05 - Athletic Bilbao 0:0 (5:3 n.E.)

Tore: -

Aufstellung 1. FSV Mainz 05: Müller, Baku, Bell, Brosinksi, Bussmann, Gbamin, Holtmann, Mateta, Niakhate, Onisiwo, Quaison

1. FSV Mainz 05 - AC Florenz 0:0 (4:5 n.E.)

Tore: -

Aufstellung 1. FSV Mainz 05: Müller (25. Huth), Baku, Bell (15. Mwene), Brosinksi, Bussmann, Gbamin (15. De Blasis), Holtmann, Mateta (15. Gürleyen), Niakhate, Onisiwo (15. Maxim), Quaison (15. Ujah)

Bayer Leverkusen - Al-Wahda Sports-Club Mekka 1:0

Tore: 1:0 Havertz (26.)

Aufstellung Bayer Leverkusen: Kirschbaum, Weiser (46. Bednarczyk), Tah (46. Dragovic), S. Bender (46. Boller), Henrichs (46. Wendell), L. Bender (60. Stanilewicz), Baumgartlinger (46. Kohr), Brandt (46. Volland), Havertz (46. Azhil), Paulinho (46. Schreck), Alario (46. Bukusu)

FC Schalke 04 - Angers SCO 1:0

Tore: 1:0Burgstaller (15.)

Aufstellung FC Schalke 04: Nübel, Baba, Naldo (45. Nastasic), Sane, Caligiuri, Kehrer (45. Geis), Mascarell, Teuchert (45. Embolo), Schöpf (45. Stambouli), Di Santo (68. Gollar), Burgstaller (86. Wiemann)

FC Bayern München - Manchester United

Tore: noch nicht bekannt

Aufstellung FC Bayern München: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Robben, Gnabry, Ribery, Müller.