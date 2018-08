Testspiel heute live: VfL Wolfsburg - SSC Neapel im TV und Livestream sehen

Wie einige andere Bundesligisten bestreitet der VfL Wolfsburg am Samstag ein Testspiel gegen einen internationalen Gegner: den SSC Neapel. Wo die Partie heute im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt ihr hier.

Einen Überblick über die Testspiele aller Bundesligisten am Samstag gibt es hier.

VfL Wolfsburg - SSC Neapel: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff des letzten Testspiels der Wölfe ist am Samstag um 19.30 Uhr in der VW-Arena. Für Napoli-Trainer und Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti steht damit die erste berufliche Rückkehr nach Deutschland an.

Wolfsburg gegen Neapel im TV und Livestream verfolgen

Sport1 überträgt die Partie im Free-TV. Der Sportsender steigt jedoch erst um 19.45 Uhr, also eine Viertelstunde nach Anpfiff, mit der Übertragung ein.

Zu sehen ist das deutsch-italienische Duell auch im Livestream des Senders.

VfL Wolfsburg: Neapel-Spiel mit besonderer Bedeutung

Bruno Labbadia und dem VfL Wolfsburg steht eine wegweisende Saison bevor. Nachdem man in der letzten Spielzeit den Klassenerhalt nur über die Relegation geschafft hat, soll diesmal erfolgreicherer Fußball gespielt werden. Die bisherige Saisonvorbereitung lief aus Sicht der Wölfe in Ordnung, wobei mit dem SSC Neapel der erste größere Prüfstein wartet.

"Wir freuen uns auf Neapel und darauf, unseren Fans als Vorgeschmack auf die neue Saison ein gutes und interessantes Spiel zu bieten", sagte Labbadia: "Eine Woche vor unserem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim SV Elversberg ist diese Partie für uns eine echte Standortbestimmung."

Gut möglich also, dass Labbadia eine Elf auf den Platz stellt, die so auch im DFB-Pokal und in der Liga spielen könnte.

Alle Testspiele des VfL Wolfsburg im Überblick