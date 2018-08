Testspiel heute live: Eintracht Frankfurt gegen FC Empoli im Livestream verfolgen

Am Mittwochabend trifft Eintracht Frankfurt im ersten Testspiel des Trainingslagers in Südtirol auf den FC Empoli (18 Uhr live im LIVESTREAM). SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie der Hessen im Livestream verfolgen könnt.

Nach dem Trainingslager in den USA verpasst der neue Eintracht-Trainer Adi Hütter seinem Team vom 29. Juli bis 5 August den taktischen Feinschliff in Gais, einer Gemeinde in Südtirol.

Testspiel heute live: Wann und wo spielt Frankfurt gegen Empoli?

Um 18 Uhr trifft der deutsche Pokalsieger im Sportpark Reischach am heutigen Mittwoch auf den Serie-A-Aufsteiger.

Eintracht Frankfurt gegen FC Empoli im Livestream verfolgen

Der Streaming-Service DAZN überträgt die Begegnung ab 18 Uhr im Livestream.

Darüber hinaus hat das Netflix des Sports auch zahlreiche weitere Vorbereitungsspiele sowie Partien aus der Premier League und Primera Division im Programm. Zum ersten Mal gibt es in dieser Saison auch Spiele der Champions League und sämtliche Partien der Europa League auf dem Streaming-Service zu sehen. Hier findet ihr das komplette Programm.

Darüber hinaus zeigt auch EintrachtTV sowie der Youtube-Kanal des Bundesligisten die Partie in Livestream.

Eintracht Frankfurt: Trainingslager ohne Rebic - kommt Kean von Juventus?

Nach dem Trainingslager in den USA geht es für die Frankfurter Eintracht in Südtirol vor allem darum, die WM-Teilnehmer Carlos Salcedo, Marco Fabian, Gelson Fernandes, Makoto Hasebe und Frederik Rönnow, die allesamt vergangene Woche ins Teamtraining eingestiegen waren, weiter in die Mannschaft zu integrieren. Einzig auf Ante Rebic, der mit Kroatien bis ins Finale gegen Frankreich vorstieß, muss Hütter noch verzichten.

© getty

Für den Fall, dass Rebic den Verein noch verlassen sollte, scheint in Person von Nachwuchsstürmer Moise Kean von Juventus Turin bereits ein Ersatz gefunden zu sein. "Er ist ein interessanter Spieler, wir haben ihn im Blick", bestätigte Sportdirektor Bruno Hübner das Interesse gegenüber der Hessenschau.

Eintracht Frankfurts Termine im August

Datum Veranstaltung 29. Juli bis 5. August Trainingslager in Gais 1. August Testspiel gegen FC Empoli 12. August Supercup gegen FC Bayern 18. August 1. Runde DFB-Pokal gegen SSV Ulm 25. August 1. Spieltag Bundesliga gegen SC Freiburg 31. August Auslosung Gruppenphase Europa League