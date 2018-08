Testspiel heute live: Bayer Leverkusen gegen Basaksehir Istanbul im TV und Livestream verfolgen

Am Donnerstagabend bestreitet Bayer Leverkusen eines von zwei Testspielen während seines Trainingslagers in Zell am See-Kaprun. Gegner wird der türkische Klub Basaksehir sein. Hier erfahrt, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Vom 29. Juli bis 5. August hat die Werkself ihr Trainingslager in Österreich aufgeschlagen. Neben der Partie gegen Basaksehir testet die Mannschaft von Heiko Herrlich zudem gegen Al-Wahda Mekka.

Testspiel heute live: Wann und wo spielt Leverkusen gegen Basaksehir?

Das Testspiel zwischen Bayern Leverkusen und Basaksehir wird im Alois-Latini-Stadion in Zell am See ausgetragen. Der Anpfiff ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Bayer Leverkusen gegen Basaksehir im Livestream verfolgen

Die Begegnung von Bayer gegen den Dritten der türkischen Liga in der abgelaufenen Saison wird heute live im Free-TV gezeigt. Der Sender Sport1 überträgt das Match ab 17:25 Uhr.

Darüber hinaus bietet Bayer Leverkusen auf seiner Facebook-Seite einen kostenlosen Livestream an. Für alle Abonnenten von Bayer 04-TV gibt es zudem die Möglichkeit das Match auf dem vereinseigenen Videoportal zu verfolgen.

Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi nach Kollaps wieder mit dabei

Positive Neuigkeiten gibt es schon vor dem Testspiel gegen Basaksehir. Nachdem Karim Bellarabi im Vorbereitungsmatch gegen Wuppertal kollabiert war, stieg der Nationalspieler wieder in das Training der Werkself ein.

Nach einigen individuellen Einheit konnte Bellarabi auch wieder mit der Mannschaft trainieren. Gegen Basaksehir könnte er also auch wieder einige Einsatzminuten sehen.

Bayer Leverkusen: Testspiele in der Vorbereitung