Bundesliga-Test heute live: TSG Hoffenheim - Chievo Verona im TV und Livestream

Im letzten Testspiels des Sommertrainingslagers in Oberösterreich trifft die TSG Hoffenheim heute auf den italienischen Erstligisten Chievo Verona. SPOX verrät euch die wichtigsten Informationen zu beiden Mannschaften und der TV-Übertragung.

Es ist das vorletzte Testpiel für Hoffenheim. In einer Woche empfängt der Bundesligist dann SD Eibar in der heimischen Arena zum letzten Test.

Testspiel TSG Hoffenheim - Chievo Verona: Wo und wann?

Hoffenheim bestreitet im Rahmen des Trainingslagers in Windischgarsten lediglich den Test gegen Chievo Verona. Dieser findet am heutigen Samstag, den 4. August, um 16 Uhr in der Huber Arena in Wels statt. Die Heimspielstätte des FC Wels fasst 3000 Zuschauer. Bereits im vergangenen Sommer testete die TSG dort.

Bundesliga-Testspiel heute live: Hoffenheim - Verona im TV/Livestream

Sport1 überträgt den Test ab 15.55 Uhr live im Free-TV. Alternativ bietet der Sender auch einen kostenlosen Livestream im Internet an.

TSG 1899 Hoffenheim: Fokus auf Offensive im letzten Drittel

Im Trainingslager in Windischgarsten sollte der Fokus vor allem auf dem Offensivspiel liegen, so auch beim Spiel gegen Chievo Verona. "Wir wollen Lösungen für das letzte Drittel entwickeln", erklärte Trainer Julian Nagelmann.

Die Mannschaft präsentierte sich laut Nagelsmann zudem in guter körperlicher Verfassung. So sei ein Fortschritt im Vergleich zum vergangenen Jahr zu erkennen.

TSG 1899 Hoffenheim: Die Testspiele in diesem Sommer

Datum Gegner Ergebnis 13. Juli SpVgg Unterhaching 3:0 21. Juli Queens Park Rangers 2:2 28. Juli SC Heerenveen 8:2 4. August Chievo Verona 11. August SD Eibar

Chievo Verona: In der Serie A etabliert

Obwohl Chievo Verona nicht zu den großen Teams in Italien zählt, spielte der Verein in den vergangenen 17 Jahren 16 Saisons in Italiens höchster Spielklasse. Die kommende Spielzeit ist bereits die elfte in Italiens Beletage in Folge.

Diese Saison startet direkt mit einem echten Highlight für die Norditaliener. Zum Saisonauftakt am 18. August empfängt das Team nämlich Meister Juventus Turin mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo bei dessen ersten Ligaspiel in der Serie A.