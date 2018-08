Supercup heute live: Eintracht Frankfurt - FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München im DFL-Supercup aufeinander und spielen im ersten Pflichtspiel gleich um den ersten Titel der Saison. Wo ihr das Duell im TV und Livestream sehen und im Liveticker verfolgen könnt, zeigt euch SPOX.

Besonders für Niko Kovac ist die Partie eine spezielle. Immerhin trifft der Bayern-Trainer auf die Mannschaft, die er noch bis zum Ende der vergangenen Saison geleitet und zum Pokalsieg geführt hat.

Supercup heute live: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München im TV und Livestream

Bevor die 1. Runde des DFB-Pokals ausgetragen wird und die Bundesliga in ihre neue Saison startet, steht am heutigen Sonntag um 20.30 Uhr der Supercup an. Die Übertragung des Spiels findet sowohl im Free- als auch im Pay-TV statt.

Das ZDF zeigt das Duell zwischen der SGE und dem FCB im frei empfangbaren Fernsehen und startet mit der Übertragung um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anstoß. Der Mainzer Sender begleitet das Spiel mit folgendem Personal:

Kommentatorin: Claudia Neumann

Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Experte: Oliver Kahn

Wer die Partie nicht im ZDF sehen möchte, kann auf Eurosport zurückgreifen. Dort wird sie auf dem Kanal Eurosport 2 HD Xtra gezeigt, wobei die Übertragung schon um 19.30 Uhr beginnt. Das Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Als Kunde zahlt man 4,99 Euro monatlich oder 49,99 Euro pro Jahr.

Doch nicht nur im TV ist Frankfurt gegen Bayern zu sehen: Eurosport bietet darüber hinaus mit seinem Eurosport Playereinen Livestream an, auch das ZDF stellt eine Online-Übertragung zur Verfügung.

Frankfurt - Bayern im Liveticker verfolgen

Alternativ zur TV-Übertragung und dem Livestream gibt es bei SPOX einen Liveticker, bei dem ihr ebenfalls nichts vom Spiel verpasst.

Was ist der DFL-Supercup?

Im DFL-Supercup treffen der Meister und der DFB-Pokalsieger aus der Vorsaison aufeinander. Weil Bayern Meister wurde und im DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt verloren hat, wiederholt sich somit das besagte Endspiel gleich zu Beginn der anstehenden Saison.

Bayern München: James Rodrgiguez und Jerome Boateng fallen aus

Bayerns neuer Trainer Niko Kovac muss laut dem kicker im Duell gegen seinen Ex-Verein ohne Jerome Boateng und James Rodriguez auskommen. Der deutsche Nationalspieler klagt über Probleme an der Patellasehne. James dagegen hat einen Schlag aufs Sprunggelenk abbekommen und kann deswegen nicht mitwirken.

Bayern München: 1. Pokalrunde terminiert

Zwischen dem Super Cup und dem 1. Spieltag der kommenden Bundesliga-Saison steht für beide Teams noch die erste Pokalrunde auf den Plan. Die genauen Ansetzungen wurden nun bekannt gegeben. Der FC Bayern muss am Samstag um 15:30 Uhr gegen Drochtersen/Assel ran. Gleiches gilt für Titelverteidiger Frankfurt, die beim SSV Ulm gastieren.

Ante Rebic verlängert bei Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern geht zwar als Favorit in die Begegnung, aufpassen muss er aber vor allem auf Ante Rebic. Der Frankfurter Stürmerstar entschied erst Ende Mai das Pokalfinale gegen die Bayern mit einem Doppelpack. Entgegen zahlreicher Wechselgerüchte hat Rebic seinen Vertrag überraschend verlängert und hält der Eintracht somit bis 2022 die Treue. Details und Stimmen dazu gibt es hier.

Supercup: Schiedsrichter zwischen Frankfurt und Bayern

Hauptschiedsrichter wird Marco Fritz sein. Für den 40-Jährigen ist es bereits der zweite Supercup nach 2015, den er pfeift. Damals verlor der FC Bayern nach Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg. Wer die Assistenten von Fritz sind, erfahrt ihr hier.

DFL-Supercup: Die letzten fünf Sieger