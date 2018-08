FC Bayern gegen TSG Hoffenheim: Julian Nagelsmann kritisiert Elfmeter-Entscheidung

Julian Nagelsmann hat im Anschluss an die 1:3-Niederlage bei den Bayern die Videoassistenten in Köln kritisiert. Arjen Robben zeigte sich unterdessen enttäuscht, dass er nicht in der Startelf stand. Die Stimmen zum Eröffnungsspiel der Bundesliga.

Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim) nach dem Spiel...

....über die Leistung seiner Mannschaft und den Elfmeter: "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Halbzeit waren wir richtig gut - bis es dann zum Elfmeter kam, der in meinen Augen keiner war. Ich weiß nicht, wo die Herren in Köln da waren. Offenbar noch nicht auf dem Platz. Wenn jedes Mal ein Foul gegeben wird, nur weil ein Spieler den anderen Spieler blockiert, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Dafür ist Fußball nun mal ein Kontaktsport. Wenn dem Stürmer zwar der Weg geblockt wird, es aber keinen Kontakt gibt, dann ist es kein Foul. Das ist grenzwertig."

....zum Videoassistenten: "Was mich einfach ärgert, man kann ja eingreifen, nur bei der entscheidenden Szene - beim Stand von 1:1 - greift keiner ein. Warum kriegen die es nicht hin, das in Köln zu entscheiden? Da muss der arme Schiedsrichter vor 77.000 pfeifenden Fans jedes Mal hinrennen und sich die Szene anschauen. Da brauche ich keine 14 Screens in Köln aufbauen. Dann sollen die daheim bleiben und wir bauen hier einen zusätzlichen auf. Ein Screen kostet viel weniger, dann schauen die sich hier die Szene im Stadion an. Dann müssen wir nicht immer hin- und herswitchen."

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Die Zuschauer haben hier ein ordentliches Spiel gesehen und unser Sieg ist auch in der Höhe vollauf verdient, wenn man auf die Chancen schaut. Aber so deutlich war es im Spiel nicht, Hoffenheim hat es uns schwer gemacht, zwischenzeitlich haben wir keine Mittel gefunden. Der Elfmeter war nicht glasklar, ich hätte ihn nicht gegeben."

...über den Bankplatz von Arjen Robben und Mats Hummels: "Dass Robben und Hummels enttäuscht sind, ist ja ganz normal. Aber beide hatten auch schon ein Pokalspiel in den Knochen. Es wird also in den nächsten Wochen öfter mal vorkommen dass ich rotiere. Das nächste Mal trifft es vielleicht jemanden anderes."

Arjen Robben (Bayern München): "Es war nicht einfach. Du spielst gegen Hoffenheim, dessen Trainer vorher gesagt hat, er will angreifen. Ich glaube, er ist ein super Trainer, das sieht man an seiner Mannschaft."

...auf die Frage, ob er sauer war, dass er nicht gespielt hat: "Ja klar. Ich bin mittlerweile 34 Jahre alt, aber ich habe die letzten sieben Wochen genau so hart trainiert wie die anderen. Da ist es ja klar, dass man enttäuscht ist, wenn man nicht spielt. Aber letztendlich muss ich die Entscheidung des Trainers akzeptieren und alles geben, wenn ich reinkomme. Und das ist mir ganz gut gelungen."

Noten und Einzelkritik zu FC Bayern - Hoffenheim: Boateng empfiehlt sich nicht © getty 1/29 Jerome Boateng hat sich beim Saisonauftakt mit dem FC Bayern gegen Hoffenheim nicht für einen Megavertrag bei PSG empfohlen. Thomas Müller legte das WM-Tief ab, Arjen Robben ballerte gegen den Bank-Frust. Bei der TSG enttäuscht der Kapitän. Die Noten. © getty 2/29 Manuel Neuer: Lange nicht gefordert, erst in der zweiten Halbzeit im Mittelpunkt. Gegen Szalai machtlos, gegen Zubers Fernschuss stark (61.). Insgesamt solide. Note: 3. © getty 3/29 Joshua Kimmich: Schlug starke Flanken, darunter auch die Ecke vor der Führung durch Müller. Hatte die meisten Ballaktionen und eine starke Passquote. Leitete das 3:1 mit einem Einwurf ein. Note: 2. © getty 4/29 Jerome Boateng: In der ersten Halbzeit stark im Stellungsspiel und im Spielaufbau. Beim Gegentor im Zweikampf mit Szalai allerdings sehr nachlässig. Note: 4. © getty 5/29 Niklas Süle: Sicherer als Boateng, überlegter im Passspiel. Aber auch weniger gefordert – offenbar hatten die Hoffenheimer seinen Nebenmann als Schwachstelle ausgemacht. Note: 3. © getty 6/29 David Alaba: Harmonierte auf links gut mit Ribery. Muss mit seiner Freiheit in der 37. mehr machen. Tauchte mit der Zeit ab. Zu viele Ballverluste und nicht so passsicher wie Pendant Kimmich. Note: 3,5. © getty 7/29 Javi Martinez: Stellte in Halbzeit eins die Räume stark zu und leitete die Münchner Angriffe klug ein. Vor dem 1:1 sehr nachlässig. Anschließend mehrfach fahrig und in der 67. Minute für Goretzka ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 8/29 Thiago: Spielte einige gescheite Pässe, hatte die zweitmeisten Ballaktionen und mit elf deutlich die meisten Ballgewinne. Gab aber keine Torschussvorlagen, seine beiden eigenen Versuche wurde geblockt. Gut, nicht großartig. Note: 3. © getty 9/29 Thomas Müller: Erzielte per Kopf das Führungstor nach Kimmich-Ecke. In besserer Form als beim Saisonfinale und bei der WM. Sein zweiter Treffer zählte wegen Handspiels nicht. Kurz danach mit starkem Assist auf Robben. Note: 2. © getty 10/29 Kingsley Coman: Spielte sein Tempo häufig aus, tauschte mit Ribery ab und zu die Seiten. Setzte sich vor seiner Chance gegen Vogt durch, dann zu ungenau (37.). Bekam heftig auf die Socken, nach einem Foul von Schulz verletzt ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 11/29 Robert Lewandowski: Trat lange kaum in Erscheinung. Sein vermeintlicher Treffer zum 2:0 wurde zu Recht wegen Abseits aberkannt. Scheiterte mit seinem Foulelfmeter zunächst, traf in der Wiederholung zum Sieg. Note: 3. © getty 12/29 Franck Ribery: Sehr aktiv und umtriebig. Mit einer Chance nach starkem Robben-Pass (76.) noch gescheitert, dann gegen Nordtveit zwar früh abgehoben, aber dennoch elfmeterwürdig gefoult. Kurz danach ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 13/29 Arjen Robben: Kam in der 45. Minute für den verletzten Coman. In der 54. setzte er den Ball nach einem patentierten Robben-Move neben das Tor. Starker Pass auf Ribery (76.). Sein erstes Tor aberkannt, in der 90. mit dem 3:1. Note: 2. © getty 14/29 Leon Goretzka: Ersetzte ab der 67. Minute Martinez. Seinen Fernschuss fälschte Müller in der 86. zum vermeintlichen 3:1 ab – allerdings mit dem Arm, sodass der Treffer nicht zählte. Note: 3. © getty 15/29 James Rodriguez: In der 84. Minute für Ribery eingewechselt. Vergab die große Chance zum 3:1 (90.). Ohne Bewertung. © getty 16/29 Oliver Baumann: War beim 0:1 durch Müllers Kopfball aus kürzester Distanz machtlos. Ansonsten mit blitzsauberer Leistung. Stark gegen Coman bei dessen Chance zum 0:2 (37.), Ribery (76.) und James (90.). Note: 2,5. © getty 17/29 Kasim Adams: War mit Comans Tempo überfordert, holte sich wegen eines Fouls früh Gelb. Danach unsicher, u.a. vogelwildem Querschläger. Auch später gegen Robben unglücklich. Deswegen ausgewechselt. Note: 5. © getty 18/29 Kevin Vogt: Nicht so eine Bank wie sonst. Stand beim 0:1 gegen Müller falsch. Von Coman vor dessen Chance übel abgekocht (37.). In Halbzeit zwei stabiler, dann jedoch angeschlagen und schließlich ausgewechselt. Note: 4. © getty 19/29 Ermin Bicakcic: Warf sich in der Anfangsphase im wahrsten Sinne des Wortes in alle Bälle. Leitete den Ausgleichstreffer mit engagiertem Ausflug nach vorne ein. Auch sonst wichtig im Spielaufbau und in der Balleroberung. Note: 2,5. © getty 20/29 Pavel Kaderabek: Verheerende Passquote und gegen Ribery überfordert, dazu mit einem üblen Foul. Leistete sich dazu 18 Ballverluste. Keine gute Leistung. Note: 5. © getty 21/29 Nico Schulz: Gegen Coman mit Problemen. Verletzte ihn mit einer übermotivierten Grätsche (45.). Offensiv aber mit Impulsen und guten Hereingaben. Note: 3,5. © getty 22/29 Florian Grillitsch: Hatte Glück, dass Lewandowskis Tor nach seinem bösen Fehlpass wegen Abseitsstellung aberkannt wurde. Sonst solide. Spielte die meisten Pässe und hatte die zweitmeisten Ballaktionen. Note: 3. © getty 23/29 Vincenzo Grifo: Machte eine unscheinbare Partie und war an keinem Torschuss beteiligt. Brachte aber 90 Prozent seiner Pässe zum Mann und verzeichnete sieben Ballgewinne. Zur Halbzeit raus. Note: 3,5. © getty 24/29 Leonardo Bittencourt: Leitete die Chance durch Joelinton ein (34.). Fiel darüber hinaus eher mit Fleiß gegen den Ball als mit Offensivaktionen auf. Gute Ansätze, aber noch Luft nach oben. Note: 3,5. © getty 25/29 Joelinton: Lief in der Anfangsphase fleißig an. Schätzte die Schulz-Hereingabe in der 34. falsch ein und vergab damit eine gute Chance. Schwach im Zweikampf und in der zweiten Halbzeit unauffällig. Note: 3,5. © getty 26/29 Adam Szalai: Trat offensiv kaum in Erscheinung. Abstimmungsprobleme mit Vogt vor dem 0:1. Traf später zum Ausgleich, nachdem er sich stark gegen Boateng durchgesetzt hatte. Note: 3. © getty 27/29 Steven Zuber: Kam zur Halbzeit für Grifo. Starker Fernschuss, mit dem er an Neuer scheiterte (61.). Auch sonst etwas aktiver als sein Vorgänger. Note: 3. © getty 28/29 Kevin Akpoguma: Kam für den Gelb-Rot-gefährdeten Adams. Bei Robben 1:3 in der 90. schläfrig. Note: 4,5. © getty 29/29 Havard Nordtveit: Ersetzte den verletzten Vogt. Verschuldete kurz danach einen Foulelfmeter gegen Ribery. Dieser war zwar strittig, doch er entschied mit seiner Grätsche das Spiel zu Ungunsten der TSG. War kein Stabilisator. Note: 5.

Nico Schulz (TSG Hoffenheim): "Wir haben in der zweiten Halbzeit gut angefangen. Aber wir müssen dann einfach das 2:1 machen. Wir haben die Bayern in der zweiten Halbzeit teilweise sogar dominiert. Deshalb ist es umso ärgerlicher, dass wir am Ende ohne Punkte nach Hause fahren."

...über die Verletzung von Kingsley Coman: "Ich versuche die Flanke zu verhindern, in dem Moment macht er den Haken. Für ihn tut es mir leid, ich hoffe er hat nichts Schlimmes. Von mir ging keine Absicht aus."

Bundesliga-Saison 2018/19: 1. Spieltag