Schalke 04 - News und Gerüchte: Julian Draxler bald wieder in Königsblau?

Schalke 04 soll sich mit einer Rückholaktion von Julian Draxler beschäftigen. Zudem laufen die Vorbereitungen zum großen Schalke-Tag am Sonntag auf Hochtouren.

Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke: Kehrt Julian Draxler nach Gelsenkirchen zurück?

Julian Draxler hat derzeit einen schweren Stand bei Paris Saint-Germain und könnte den Verein deshalb noch bis zum 31. August verlassen. Nun berichtet calciomercato, dass ausgerechnet Ex-Klub Schalke 04 an einer Rückholaktion des ehemaligen Vereinsidols interessiert ist.

Demnach soll der Verein bereits den Kontakt zum Beraterstab des 24-Jährigen aufgenommen haben. Auf Schalke wäre Draxler wohl wieder gesetzt und würde in der kommenden Spielzeit sogar Champions League spielen. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass Schalke die geforderte Ablösesumme für Draxler zahlen würde.

Für Draxler wären wohl mehr als 50 Millionen Euro fällig.

FC Schalke: Neuzugänge 2018/19

Name Alter abgebender Verein Ablösesumme Suat Serdar 21 Mainz 05 11 Mio. Euro Omar Mascarell 25 Real Madrid 10 Mio. Euro Salif Sane 27 Hannover 96 7 Mio. Euro Steven Skrzybski 25 Union Berlin 3,5 Mio. Euro Mark Uth 26 1899 Hoffenheim ablösefrei Johannes Geis 24 FC Sevilla Leih-Ende

Schalke 04 testet gegen den AC Florenz

Am heutigen Samstag trifft der FC Schalke 04 auf den AC Florenz. Es ist der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel der Knappen gegen Schweinfurt 05 im DFB-Pokal. Los geht es um 16 Uhr in der VELTINS-Arena.



Beim italienischen Erstligisten wird dann auch Marko Pjaca mit von der Partie sein. Der erst kürzlich von Juventus Turin zur Fiorentina gewechselte Mittelfeldspieler war in der vergangenen Rückrunde noch von der Alten Dame an die Schalker ausgeliehen.

Auch für Matija Nastasic wird der Test ein besonderes Ereignis. Erstmals seit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung spielt der Serbe vor heimischen Publikum in der Arena - und das gegen seinen Ex-Verein.

"Ich habe in der Saison 2011/2012 das Trikot von Florenz getragen und bin dabei in 26 Spielen in der Serie A zum Einsatz gekommen", erzählt der Serbe in einem Interview auf S04.de: "Für mich war es damals die erste Station außerhalb Serbiens. Ich war noch sehr jung und bin noch heute dankbar für die Chance, die mir in Florenz gegeben wurde. Rückblickend war es eine sehr schöne Zeit."

Großer Schalke-Tag in Veltins-Arena am Sonntag

Rund zwei Wochen vor Bundesligastart wird am Sonntag auch auf Schalke die neue Saison feierlich eröffnet. Am Schalke-Tag warten in der VELTINS-Arena zahlreiche Stände und Attraktionen auf die Fans.

Höhepunkt ist die Vorstellung der Mannschaft am Nachmittag mit anschließender Trainingseinheit.