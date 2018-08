RB Leipzig - News und Gerüchte: DFB sperrt Marcelo Saracchi für zwei Pokalspiele

Der DFB hat Marcelo Saracchi nach dessen Platzverweis im Pokalspiel bei Viktoria Köln für zwei Spiele gesperrt. Timo Werner ist hingegen wieder zurück im Mannschaftstraining.

Alle wichtigen News rund Gerüchte rund um RB Leipzig findet ihr hier.

RB Leipzig: Zwei Spiele Sperre für Marcelo Saracchi

Das DFB-Sportgericht hat Marcelo Saracchi nach dessen Platzverweis im DFB-Pokalspiel bei Viktoria Köln für zwei Pokalspiele gesperrt. Der Verein RB Leipzig verzichtete auf einen Einspruch gegen das Urteil.

In der 77. Minute hatte der Uruguayer den enteilten Kölner Sven Kreyer mit einem beherzten Griff an die Schulter kurz vor der Strafraumlinie zu Fall gebracht und dadurch eine klare Torchance verhindert.

Marcelo Saracchis Leistungsdaten pro Verein

Verein Spiele Tore Vorlagen Danubio FC 57 3 8 Club Atletico River Plate 26 - 1 RB Leipzig 5 - -

RB-Leipzig-Stürmer Timo Werner wieder im Mannschaftstraining

Timo Werner ist bei RB Leipzig wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Am Montag kehrte der deutsche Nationalspieler nach überstandener Magen-Darm-Grippe zurück. Zuvor hatte Werner das Pokalspiel der Leipziger bei Viktoria Köln am Sonntag verpasst.

Werner wartet somit nach wie vor auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für die Leipziger in dieser Saison. In der Europa-League-Qualifikation stand der 22-Jährige lediglich beim 3:1-Hinspielsieg der Roten Bullen über Craiova im Kader. Am Donnerstag gastiert RB in Luhansk und kann dort den Grundstein für eine erneute Teilnahme am Europapokal legen (20.30 Uhr im LIVETICKER)

Timo Werners Leistungsdaten 2017/18