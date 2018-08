RB Leipzig: Der Spielplan von RBL - Kommende Gegner, Termine, Datum, Partien

RB Leipzig ist enttäuschend in die neue Bundesliga-Saison gestartet: Beim BVB setzte es eine 1:4-Niederlage. Gegen wen geht es als nächstes für die Bullen? SPOX hat eine Übersicht der kommenden Gegner.

Noch hat es RB Leipzig selbst in der Hand, ob sie auch in dieser Saison auf drei Hochzeiten tanzen.

RB Leipzigs Spielplan: Gegner, Paarungen, Partien

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 30.08.2018 Europa-League-Quali Sorja Luhansk Leipzig 02.09.2018 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Leipzig 15.09.2018 Bundesliga Hannover 96 Leipzig 23.09.2018 Bundesliga Eintracht Frankfurt Frankfurt 26.09.2018 Bundesliga VfB Stuttgart Leipzig

Nach dem harten Start gegen Borussia Dortmund warten vermeintlich einfachere Aufgaben in den kommenden Wochen. Ein weiterer Pluspunkt für das Team könnte sein, dass vier der fünf kommenden Spiele vor heimischer Kulisse stattfinden.

Vor allem die nächste Partie am Donnerstag gegen Sorja Luhansk ist ein absoluter Pflichtsieg für die roten Bullen. Im torlosen Hinspiel enttäuschte das Team trotz langer Unterzahl in der Ukraine. Auch in der Bundesliga muss die Mannschaft von Ralf Rangnick vorerst gegen keines der Spitzenteams ran. Nach zwei Heimspielen gegen Aufsteiger Düsseldorf und Hannover geht es nach Frankfurt. Ende September kommt es dann zu Duell gegen den ebenfalls zum Saisonstart enttäuschenden VfB Stuttgart.

© getty

Der Spielplan von RB Leipzig: Unglückliches Los im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal hat RB Leipzig eines der schwerstmöglichen Lose gezogen. Nachdem das Team in der ersten Runde Viktoria Köln mit 3:1 ausschaltete, wartet nun bereits in Runde 2 ein direkter Konkurrent aus der Bundesliga.

Die TSG Hoffenheim stellte sich bei der Auslosung als Gegner heraus. Das Team von Julian Nagelsmann kegelte in der 1. Runde den 1. FC Kaiserslautern souverän aus dem Pokal, hat aber gegen Leipzig den Nachteil des Auswärtsteams.

Der Spielplan von RB Leipzig: Rückkehr in die Europa League?

Erst am Donnerstagabend stellt sich im Rückspiel gegen Sorja Luhansk heraus, ob RB Leipzig auch in dieser Saison in der Europa League spielen wird. In der vergangenen Saison schied die Mannschaft im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Olympique Marseille aus.

Sollten die Leipziger die Qualifikation schaffen, stellen sich am Freitag bei der Auslosung in Monaco die Gruppengegner der Bullen heraus. Die ersten Spiele der Gruppenphase finden am 20. September statt.