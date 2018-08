FC Schalke 04 will wohl Danny Rose von den Tottenham Hotspur ausleihen

Der FC Schalke 04 ist wohl an einer Leihe des englischen Nationalspielers Danny Rose von den Tottenham Hotspur interessiert. Das berichtet Sky Sports News.

Die Königsblauen sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger, da Bastian Oczipka nach einer Leistenoperation noch mehrere Wochen ausfällt und Abdul Rahman Baba noch die Spielpraxis nach überstandener Langzeit-Verletzung fehlt.

Zuletzt stand auch eine Verpflichtung von Hamburgs Douglas Santos auf Schalke im Gespräch, der Deal platzte jedoch. Auch dabei handelte es sich um eine Leihe. "Ein Kauf kommt für uns nicht in Frage", betonte Sportvorstand Christian Heidel.

Der 28-Jährige Rose bestritt bei der WM in Russland fünf Spiele für die Three Lions und durfte sogar zweimal von Beginn an ran. Bei den Spurs war er seit der letzten Saison nicht mehr gesetzt und kam nur in zehn Premier-League-Partien zum Einsatz.

Danny Roses Karriestatistiken