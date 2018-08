FC Schalke 04: Spielplan von S04 - Kommende Gegner, Datum, Termine, Partien

Der Start in die neue Bundesliga-Saison lief für Vize-Meister Schalke 04 alles andere als optimal. Beim VfL Wolfsburg unterlagen die Königsblauen mit 1:2. Gegen wen muss S04 nun als nächstes ran? SPOX gibt euch eine Übersicht über die kommenden Spiele von Schalke.

Bisher sind die ersten sechs Spieltage des Bundesliga-Kalenders genau terminiert. Die Champions League beginnt bereits nach dem dritten Bundesliga-Spieltag.

Schalkes Bundesliga-Spielplan: Gegner, Partien, Paarungen

Datum Gegner Austragungsort Samstag, 25.08.2018 VfL Wolfsburg Volkswagen-Arena Sonntag, 02.09.2018 Hertha BSC Veltins-Arena Samstag, 15.09.2018 Borussia Mönchengladbach Stadion im Borussia-Park Samstag, 22.09.2018 Bayern München Veltins-Arena Dienstag, 25.09.2018 SC Freiburg Schwarzwald-Stadion Samstag, 29.09.2018 1. FSV Mainz 05 Veltins-Arena

Zwar ist am 4. Spieltag der FC Bayern zu Gast in der Veltins-Arena, insgesamt ist der Spielplan für die Schalker in den nächsten Wochen aber zumindest auf dem Papier durchaus machbar. Einzig das Auswärtsspiel in Mönchengladbach ist eine weitere große Herausforderung für die Gelsenkirchener. Mit dem SC Freiburg und Mainz 05 warten hingegen auch zwei nominell schwächere Gegner.

Schalkes Spielplan im DFB-Pokal: Auswärtsspiel in Köln

Im DFB-Pokal haben die Schalker keinen einfachen, aber einen machbaren Gegner zugelost bekommen. In der 2. Runde am 30. und 31. Oktober spielen die Königsblauen auswärts beim Erstligaabsteiger 1. FC Köln. Auch wenn der Kader der Domstädter für einen Zweitligisten überaus stark ist - gegen eine Mannschaft aus dem Unterhaus geht Schalke als Favorit in die Partie.

"Keine weite Reise für uns - aber kein einfaches Los: Köln ist gefühlt weiterhin ein Bundesligist. Natürlich wollen wir trotzdem weiterkommen", erklärte Sportvorstand Christian Heidel.

Spielplan von Schalke 04: Baldiges Comeback in der Champions League

Nachdem der FC Schalke in den vergangenen beiden Saisons nicht in der Champions League vertreten war, steht in dieser Saison das Comeback in der Königsklasse an. Allerdings steht dort noch kein genauer Spielplan fest, die Auslosung ist erst für Donnerstag, den 30. August, terminiert. Das erste Spiel der Schalker wird dann am 18. oder 19. September stattfinden.