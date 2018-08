Eintracht Frankfurt - SPAL Ferrara: Testspiel heute live im Livestream sehen

Im zweiten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol trifft Eintracht Frankfurt auf SPAL Ferrara aus der Serie A. Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen? Hier gibt es die wichtigsten Antworten.

Am Mittwoch bestritt Frankfurt bereits ein Testspiel gegen SPALs Ligakonkurrenten FC Empoli, das die Hessen mit 2:0 verloren.

Eintracht Frankfurt - SPAL Ferrara: Uhrzeit und Ort von

Das Spiel wird am heutigen Samstag, 4. August, um 16 Uhr ausgetragen. Die Partie findet auf dem Trainingsgelänge im italienischen Gais statt, wo die Eintracht aktuell ihr Trainingslager absolviert.

Testspiel heute live: Eintracht Frankfurt - SPAL Ferrara im Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt das gesamte Spiel live. Darüber hinaus zeigt das Netflix des Sports zahlreiche weitere Testspiele der Sommervorbereitung, wie zum Beispiel den International Champions Cup. Des Weiteren überträgt DAZN beispielsweise Spiele der Premier League, der Primera Division und der Champions League. Der Dienst kostet monatlich 9,99 Euro, wobei ein kostenloser Probemonat möglich ist. Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

Darüber hinaus zeigt der Verein die Partie über EintrachtTV und den eigenen Youtube-Kanal.

Eintracht Frankfurt: Abschluss der Sommervorbereitung

Für die Eintracht ist das Spiel gegen die Italiener der Abschluss des zweiten Trainingslagers in diesem Sommer. Am morgigen Sonntag reist die Mannschaft wieder aus Südtirol ab. Zuvor war der Klub bereits auf USA-Reise gewesen.

Zudem ist der Test gegen SPAL das letzte Vorbereitungsspiel in diesem Sommer für die Mannschaft. Die Liga beginnt zwar erst am 25. August mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg, bereits am 12. August steht aber der DFL-Supercup gegen den Deutschen Meister FC Bayern an. Eine Woche später folgt die erste Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm.

Eintracht Frankfurt: Alle Testspiele in der Sommervorbereitung

Datum Gegner Ergebnis 5. Juli Offenburger FV 7:1 11. Juli Real Salt Lake 1:1 15. Juli Philadelphia Union 0:1 21. Juli SV Wehen Wiesbaden 6:2 27. Juli SpVgg Greuther Fürth 0:0 1. August FC Empoli 0:2 4. August SPAL Ferrara

Frankfurts Gegner SPAL Ferrara: Chaos-Klub mit ständigem Ligawechsel

In der letzten Saison spielte SPAL Ferrara erstmals seit 49 Jahren wieder erstklassig. Zuvor pendelte der Verein ständig zwischen der zweiten, dritten und vierten Liga - nicht immer nur aus sportlichen Gründen. Mehrmals wurde der Verein wegen Unregelmäßigkeiten bei den Bilanzen und Verstößen zwangsversetzt.

Allein in diesem Jahrtausend musste der Verein zweimal neu gegründet werden.