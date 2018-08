Am heutigen Sonntag steigt der DFL-Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern. SPOX verrät, wo ihr die Partie live verfolgen könnt und wer das Spiel kommentiert.

Supercup heute live: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag steigt der DFL-Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern in Frankfurt. Anstoß wird um 20.30 Uhr sein. Im deutschen Free-TV wird die Partie beim ZDF zu sehen sein. Die Übertragung startet 15 Minuten vor Anpfiff mit den Vorberichten. Parallel zur TV-Übertragung bietet der Sender auch einen Livestream an.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: Wer kommentiert den DFL-Supercup?

In folgender Besetzung wird die Partie vom ZDF begleitet:

Kommentatorin: Claudia Neumann

Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Experte: Oliver Kahn

Eintracht Frankfurt - FC Bayern: Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Rönnow - Hasebe, Abraham, Salcedo - Da Costa, Torro, De Guzman, Willems - Gacinovic, Haller, Fabian

Rönnow - Hasebe, Abraham, Salcedo - Da Costa, Torro, De Guzman, Willems - Gacinovic, Haller, Fabian FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago, Müller - Robben, Lewandowski, Ribery

