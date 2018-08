DFL-Supercup: Die Wettquoten für Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern

Im DFL-Supercup treten am Sonntag der deutsche Meister FC Bayern und der DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt an. Im DFB-Pokal-Finale gewann die Eintracht noch, doch was sagen die Buchmacher zu dieser Partie? Hier bekommt ihr alle wichtigen Wettquoten zur Partie.

Besonders brisant wird das Duell durch die Tatsache, dass Niko Kovac zum ersten Mal als Bayern-Trainer in einem Pflichtspiel aktiv sein wird und dabei direkt auf seinen ehemaligen Verein trifft.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Die Wettquoten

Wenig überraschend sehen die Buchmacher den FC Bayern als Favorit.

Wette Eintr. Frankfurt X FC Bayern Sieger 7,5 5,3 1,35 Doppelte Chance 3,1 1,14 1,08 Handicap (1:0) 3,1 3,5 1,85 Handicap (0:1) 10,5 7,5 1,08 Handicap (0:2) 20 10 1,0 Handicap (2:0) 1,65 3,8 3,1 Wer gewinnt den Pokal? 3,8 - 1,25 Wer gewinnt die 1. Halbzeit? 7,5 2,5 1,75 Wer gewinnt die 2. Halbzeit 4,7 3,0 1,6

Die Quoten für Torwetten bei Frankfurt gegen FC Bayern

Natürlich könnt ihr euch auch wieder an der Anzahl der geschossenen Tore versuchen. Die Buchmacher erwarten relativ viele Tore.

Wette +/Ja -/Nein Über/Unter 1,5 1,15 4,7 Über/Unter 2,5 1,55 2,4 Über/Unter 3,5 2,3 1,55 Über/Unter 4,5 3,8 1,22 Über/Unter 5,5 6,5 1,08 Über/Unter 6,5 13 -

Alle Quoten kommen vom Wettanbieter Tipico und stammen vom 10. August. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Frankfurt gegen den FC Bayern: Andere Wetten

