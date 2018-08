BVB-News- und Gerüchte: Witsel unterwegs ins Trainingslager - Watzke: "Bin zuversichtlich"

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Wechsel von Axel Witsel zum BVB in trockenen Tüchern. Hans-Joachim Watzke ist zuversichtlich. Außerdem: Julian Weigl hat seine Adduktorenprobleme derweil offenbar überstanden.

Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte rund um den BVB.

Axel Witsel wechselt zum BVB - Watzke:"Ich bin zuversichtlich"

Nachdem mehrere Medien übereinstimmend von einer Einigung zwischen dem BVB, Axel Witsel und Tianjin Quanjian berichteten, befindet sich der belgische Nationalspieler bereits auf dem Weg ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Bilder zeigen den 29-Jährigen kurz vor dem Abflug am Düsseldorfer Flughafen. "Ich bin zuversichtlich", sagte Hans Joachim Watzke bezüglich der Personalie Witsel auf Nachfrage der Funke Mediengruppe. Nach Informationen der WAZ hat Witsel den Medizincheck bereits absolviert, einzig eine Unterschrift unter dem Vierjahresvertrag soll noch fehlen.

Witsel soll beim BVB nach Informationen des kicker rund 7,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Damit wäre er einer der Topverdiener. Zusätzlich lassen sich die Schwarz-Gelben den Transfer wohl 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Der 29-Jährige soll dem Mittelfeld mit körperlicher Präsenz und Ballsicherheit die Stabilität und Balance zurückgeben, die in der vergangenen Saison ein großes Manko beim BVB war.

BVB holt Witsel: Leistungsdaten der Karriere

Verein Zeitraum Spiele Tore Vorlagen Tianjin Quanjian 01/2017-2018 47 6 3 Zenit St.-Petersburg 2012-01/2017 180 22 14 Benfica Lissabon 2011-2012 52 5 6 Standard Lüttich 2006-2011 194 45 18

BVB: Julian Weigl zurück im Mannschaftstraining

Nachdem Julian Weigl den Trainingsstart der Dortmunder im Juli aufgrund von hartnäckigen Adduktorenproblemen verpasst hatte, hat der 22-Jährige am Sonntag erstmals wieder weite Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Zuvor hatte Weigl lediglich individuell trainiert und nach Informationen der Bild-Zeitung drohte zwischenzeitlich sogar ein Ausfall zu Saisonbeginn.

Gemeinsam mit den Neuzugängen Thomas Delaney und Axel Witsel könnte Weigl in der kommenden Saison das kernsanierte Mittelfeldzentrum des BVB bilden, doch auch ein vorzeitiger Abschied und Wechsel zu PSG und seinem ehemaligen Förderer Thomas Tuchel ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen.

BVB-Trainingslager in Bad Ragaz: Test gegen SSC Neapel

Am Montag stehen für den BVB in der Schweiz zwei öffentliche Trainingseinheiten auf dem Programm. Es ist gut möglich, dass Neuzugang Axel Witsel bereits an der zweiten Einheit um 16.30 teilnimmt. Am Mittwoch absolviert der BVB in St. Gallen zum Abschluss des Trainingslagers ein Testspiel gegen den SSC Neapel (19.30 Uhr im LIVETICKER).

BVB-Testspiele in der Sommerpause