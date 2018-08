BVB - Napoli 1:3: Borussia Dortmund verliert Testspiel gegen SSC Neapel - Philipp trifft

Borussia Dortmund hat sein Testspiel gegen den SSC Neapel mit 1:3 (0:2) verloren. Der BVB machte gegen die Mannschaft von Ex-Bayer-Trainer Carlo Ancelotti das Spiel, leistete sich jedoch zu viele individuelle Fehler.

Borussia Dortmund - SSC Neapel 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Milik (7.), 0:2 Maksimovic (29.), 1:2 Philipp (65.), 1:3 Callejon (90.+1)

Aufstellung Borussia Dortmund: Bürki - Pisczcek (76. Bockhorn), Toprak, Diallo, Schmelzer - Sahin, Dahoud (86. Rode) - Pulisic, Götze, Sancho - Philipp.

Der BVB geriet früh in der Partie in Rückstand. Nach einem Fehlpass von Schmelzer tief in der eigenen Hälfte schaltete Neapels Rechtsverteidiger Hysaj schnell um und bediente Milik am Sechzehnmeterraum. Der Pole schlenzte den Ball nach einem kurzen Antritt mit links ins lange Eck.

Dortmund begann trotz des Fehlstarts gut, spielte dominant nach vorne und verpasste in Person von Dahoud nur ganz knapp den Ausgleich. Der 22-Jährige traf aus rund 20 Metern zentraler Position jedoch nur die Latte.

Neapel überließ der Borussia den Ball. Die Italiener hatten bisweilen nur 35 Prozent Ballbesitz. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Ancelotti kam dennoch über Konter und Standards zu Torchancen. So auch beim 2:0, als dem BVB bei einer Ecke jegliche Zuordnung fehlte und Maksimovic nahezu unbedrängt einköpfte.

BVB: Maximilian Philipp erzielt Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang ebbte die Partie enorm ab. Pulisic sorgte mit seinen Dribblings hier und da noch für Gefahr. Der US-Amerikaner war es auch, der den Dortmunder Anschlusstreffer einleitete. Seinen Schuss lenkte Napoli-Schlussmann Karnezis direkt vor die Füße von Philipp, der aus kurzer Distanz verwandelte.

Callejon setzte nach einem Konter den Schlusspunkt. Der BVB testet am 12. August in Essen gegen Lazio Rom. Am 20. August gastiert die Borussia dann im Rahmen des DFB-Pokals bei Greuther Fürth und eröffnet die Pflichtspielsaison.

BVB - Napoli: Die Statistiken zum Testspiel